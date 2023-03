Capelli e unghie che si spezzano, ecco come rimediare

Avere unghie e capelli fragili, che si spezzano, non è solo un problema estetico che può portare alla lunga ad avere anche dei cali di autostima, ma è segnale di un malessere fisico, principalmente legato alla carenza di qualche sostanza.

La nostra salute passa prima di tutto dalla nostra alimentazione ma, a volte, questa non basta a darci tutto ciò di cui abbiamo bisogno per restare sani. In questo ci vengono in grande aiuto gli integratori, acquistabili anche online per chi ha poco tempo a disposizione ( qui trovi i migliori integratori per capelli e unghie ).

Ma facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire bene quali sono i problemi che causano la fragilità di capelli e unghie e soprattutto in che modo è possibile porvi rimedio.

Perché capelli e unghie si spezzano facilmente?

Quando il nostro corpo si trova di fronte a un malessere, non sempre manda segnali chiari e forti, ma il più delle volte questi passano in sordina. La salute di unghie e capelli è uno di questi segnali ed è importante non ignorarlo.

I motivi dietro la caduta dei capelli e la fragilità delle unghie possono essere:

inquinamento ambientale;

polveri sottili dei gas di scarico;

carenza di sostanze nutritive;

eccessivo utilizzo di shampoo o tinte;

assunzione di alcuni tipi di farmaci;

cattive abitudini alimentari con eccessivo cibo spazzatura;

stress psicofisico;

disturbi di altro tipo come anemia, diabete, menopausa, disfunzioni epatiche, ecc.

Come è possibile vedere da questo elenco, le maggiori cause sono perciò da ricercare principalmente nei problemi di salute, nell’inquinamento e l’uso eccessivo di sostanze chimiche, nello stress e infine nella carenza o alterazione di sostanze nutritive.

Come rimediare?

In maniera generale la soluzione migliore per rimediare a queste problematiche è sempre quella di ricercare la causa principale e rimuoverla, se possibile.

Ad esempio, sarebbe indicato ridurre i prodotti cosmetici o utilizzare quelli a produzione naturale, evitando l’eccessivo uso di sostanze chimiche. Nel caso dello stress è utile indagare le ragioni che comportano questo stato emotivo e risolvere quel problema anche con l’aiuto di uno specialista.

Infine, nel caso le cause fossero legate a una carenza alimentare (situazione molto più comune), gli integratori sono la soluzione ideale per riportare il cuoio capelluto e le nostre unghie alla loro forza originale.

In particolare, è stato visto che sono estremamente utili gli integratori a base di:

Biotina , una sostanza in grado di stimolare la produzione di cheratina, la proteina che è alla base della struttura del capello e delle unghie e che è responsabile della loro forza e crescita.

, una sostanza in grado di stimolare la produzione di cheratina, la proteina che è alla base della struttura del capello e delle unghie e che è responsabile della loro forza e crescita. Collagene , in grado di proteggere i bulbi e il cuoio capelluto, rinforzandolo e prevenendo la caduta dei capelli, oltre che contribuire all’elasticità, integrità e rigenerazione della pelle, delle cartilagini e delle ossa, ed essere di forte aiuto quindi anche per le unghie.

, in grado di proteggere i bulbi e il cuoio capelluto, rinforzandolo e prevenendo la caduta dei capelli, oltre che contribuire all’elasticità, integrità e rigenerazione della pelle, delle cartilagini e delle ossa, ed essere di forte aiuto quindi anche per le unghie. Vitamina C, sostanza molto importante che partecipa alla sintesi del collagene.

Per riassumere

La fragilità di capelli e unghie non è solo un problema estetico, ma è segnale di un possibile malessere fisico. È importante prestare attenzione a questi segnali, cercando di individuare le cause principali alla base di capelli e unghie che si spezzano.

La salute e la bellezza dei nostri capelli e delle unghie possono derivare da problemi diversi, ma con una buona cura del nostro corpo e l’aiuto degli integratori, possiamo preservarli in modo naturale e duraturo.