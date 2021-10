Il capitano Kirk torna nello spazio. Ecco come seguire in diretta la partenza

Ha dovuto attendere più di 50 anni, ma finalmente William Shatner è pronto a partire realmente verso l’ultima frontiera: lo spazio. L’attore che ha prestato il volto a Kirk, il più celebre capitano della serie televisiva Star Trek, questa volta non sarà imbarcato sulla sua amata Enterprise, ovviamente. Lascerà invece il nostro pianeta a bordo della navicella suborbitale New Shepard, della Blue Origin di Jeff Bezos, che a luglio di quest’anno ha già portato in orbita i primi turisti spaziali della storia. Per Shatner si tratterà comunque di un record: a 90 anni già compiuti sarà infatti il più anziano essere umano ad essere mai uscito dall’atmosfera del nostro pianeta. Il lancio è previsto per le 16:00, orario italiano, ed è possibile seguirlo in diretta sul sito della Blue Origine, o nel video sottostante.