La cometa C/2025 A6 Lemmon sta diventando sempre più luminosa: come non perdersela

La cometa C/2025 A6 Lemmon sta cominciando il suo spettacolo. Da circa due settimane, infatti, è osservabile tramite telescopi e binocoli, catturando l’attenzione di astronomi professionisti e amatoriali. Sta, tuttavia, rapidamente diventando sempre più luminosa a tal punto che alla fine del mese di ottobre potrebbe addirittura essere visibile ad occhio nudo. Anche dall’Italia. Non ci resta, quindi, che aspettare questa nuova protagonista dei cieli di autunno.

La cometa C/2025 A6 Lemmon

La cometa, ricordiamo brevemente, è stata scoperta dal sistema di sorveglianza Mount Lemmon Survey, collegato al Catalina Sky Survey, all’inizio di quest’anno, mostrando tuttavia una scarsa attività. Nei successivi mesi, nel suo viaggio verso il perielio che raggiungerà il prossimo 8 novembre (mentre passerà vicino alla Terra il prossimo 21 ottobre), ha aumentato via via la sua luminosità. Basta pensare che dal 19 agosto scorso ha mostrato un insolito aumento della luminosità fino a magnitudine 11 e lo sviluppo di un’ampia chioma gassosa. “Inizialmente le previsioni di magnitudine apparivano piuttosto caute, stimando valori troppo bassi per rendere la cometa facilmente visibile anche con piccoli strumenti”, spiegano dall’Unione astrofili italiani (Uai). “Tuttavia, gli ultimi dati hanno mostrato un comportamento più favorevole: la curva di luce indica un incremento di luminosità più rapido del previsto, rendendo C/2025 A6 Lemmon un bersaglio sempre più interessante”.

Una cometa non periodica

La cometa C/2025 A6 Lemmon è particolarmente interessante anche perché rappresenta un’occasione unica per ammirarla e studiarla. Si tratta, infatti, di una cometa non periodica, ossia transiterà nel sistema solare interno solo in questa occasione. Prima del suo arrivo nel Sistema solare interno, infatti, il periodo orbitale stimato era molto lungo, pari a circa 1.350 anni. La sua orbita inclinata, inoltre, porta la cometa C/2025 A6 Lemmon a passare in zone del cielo favorevoli per le nostre osservazioni, con un movimento apparente percepibile anche in poche notti. Ad oggi si trova nella costellazione della Lince, per poi passare in quella del Leone minore, Orsa maggiore, Cani da caccia, Boote, Serpente e Ofiuco. La sua chioma comincia ad apparire verdastra, un colore dato dalla fluorescenza delle molecole di carbonio biatomico per la radiazione solare, mentre “non mancano accenni di una coda in formazione, sebbene ancora poco evidente e soggetta alle variazioni dell’attività cometaria”, aggiungono gli esperti.

Come e quando osservarla

Come anticipato, il momento migliore per ammirare la cometa C/2025 A6 Lemmon è nelle ore serali, subito dopo il tramonto, delle giornate tra fine ottobre l’inizio di novembre. Secondo le stime riportate dagli esperti, infatti, potrebbe raggiungere una luminosità prossima alla magnitudine 2 tra le date del suo avvicinamento alla Terra e al Sole, “il che ne consentirebbe (usiamo la massima cautela) l’osservazione a occhio nudo tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre 2025”, sottolineano dall’Uai. Per ammirarla al meglio, sarà necessario recarsi in luoghi lontani dalle luci della città, dove i cieli sono molto scuri e c’è una buona trasparenza. “Per osservarla e fotografarla occorrono binocoli con apertura ≥ 50 mm, piccoli telescopi, fotocamere sensibili a lunga esposizione (tracking), montature equatoriali per lunghe pose”, raccomandano gli esperti. “Inoltre, consigliamo anche di usare effemeridi locali, software planetari (Stellarium, TheSkyLive, etc.), controllare che la cometa sia sopra l’orizzonte e che il cielo sia buio abbastanza. Attenzione all’orizzonte: dal sito di osservazione deve esserci visibilità verso il punto in cui la cometa si trova (direzione ovest-nordovest in certi momenti)”.

