Dance your PhD, trionfa il rap molecolare

Ci risiamo: proprio mentre la tivù passa il Festival di Sanremo, l’American Association for the Advancement of Science celebra un’altra kermesse musicale e performativa, questa tutta dedicata alla scienza. Si tratta dell’ormai celebre Dance your PhD, il concorso arrivato oggi alla quattordicesima edizione, indetto per incentivare i ricercatori di tutto il mondo a raccontare il loro lavoro a passi di danza. E le risposte, anche quest’anno, non si sono fatte attendere: ad aggiudicarsi il primo premio è stata un’équipe di studenti della University of Helsinki, con una canzone rap (e annessa coreografia, naturalmente) che spiega come le molecole si addensano per formare le nuvole nel cielo. I vincitori raccontano che ci sono voluti due mesi di preparazione e di prove per completare l’opera, che ha richiesto persino l’ausilio di droni e di green screen per simulare la rotazione, gli scontri e gli incontri delle molecole. “Il nostro obiettivo principale”, ha spiegato Jacub Kubecka, uno degli autori del video, “era di mostrare ai non addetti ai lavori che la scienza può essere divertente ed eccitante. E anche un po’ sciocca”. Kubecka ha raccontato di essere stato ispirato a iscriversi al concorso dopo che un suo collega arrivò in finale qualche anno fa; ha quindi reclutato un paio di amici e si è messo al lavoro. Detto, fatto e vinto.

Quest’anno, per la prima volta, oltre alle categorie di sempre (fisica, biologia e scienze sociali), è stato introdotto anche un premio speciale dedicato alla ricerca su Covid-19: ad aggiudicarselo è stata Heather Masson-Forsythe, della Oregon State University, attualmente al lavoro su un progetto di ricerca di nuovi farmaci per bloccare la replicazione di Sars-CoV-2. Nel video, Masson-Forsythe interpreta diverse proteine del virus, che ruotano e si muovono erraticamente; la sciarpa rossa che indossa rappresenta il materiale genetico del patogeno.

Di seguito i vincitori delle altre categorie:

Biologia – Fanon Julienne, con il video “Frammentazione della plastica: effetto della struttura dei polimeri sulla dimensione e sulla forma delle schegge”

Chimica – Mikael Minier, con il video “Complessi biomimetici di carboxylato: dal comportamento della soluzione alla modellazione della sfera secondaria di coordinazione”

Scienze sociali – Magdalena Dorner-Pau, con il video “Esame dei metodi performativi per la promozione delle abilità descrittive dei bambini in classi elementari linguisticamente diverse usando l’esempio della descrizione delle immagini”