Immaginare l’invisibile: imparare a fare scienze a scuola

Un workshop residenziale di studio e formazione rivolto a insegnanti di scuola dell’infanzia fino alla scuola media. Per lavorare insieme, in piccoli gruppi, sotto la guida di tutor esperti. Si chiama “Insegnare scienze. Immaginare l’invisibile”, sotto la direzione di Maria Arcà (CNR), che da anni si occupa di formazione scientifica nelle scuole, e Sara Paleri, insegnante di scuola primaria. Il workshop si terrà a San Panfilo D’Ocre dal 20 al 22 maggio 2022, è promosso da UNLA (Unione Nazionale Lotta all’Analfabetismo – Delegazione Regionale dell’Abruzzo) con il patrocinio e la collaborazione dei Comuni della zona e la partecipazione di esperti e docenti universitari da tutta Italia. Le iscrizioni si sono aperte il 30 marzo. E’ prevista anche la partecipazione in remoto.

“Vorremmo ‘fare scienze’ senza cadere nella tentazione di semplificare la complessità del mondo, senza tessere attorno alla realtà una ragnatela fatta soltanto di nomi e formule, imparando a guardare la vita nella sua varietà, nella sua complessa fragilità, nell’intreccio dei suoi funzionamenti. Vorremmo sviluppare il nostro pensare per modelli, e un linguaggio che non si stanchi di cercare il significato di ciò che si dice, che si costruisca come strumento per dialogare sul pensiero, sempre in cerca di spiegazioni, sempre ‘mettendo in crisi’ le soluzioni apparentemente convincenti. Per questo vorremmo proporre ai partecipanti, nel rispetto delle “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”, un modo di fare scienze a scuola che sviluppi l’attenzione alle relazioni invisibili che connettono le strutture di pensiero ai fatti di realtà”, spiegano gli organizzatori del workshop.

I partecipanti lavoreranno in piccoli gruppi, su attività concrete che si riferiscono ad alcuni concetti chiave della fisica, della chimica, della biologia, con la guida di un tutor e la collaborazione di tutti, ospiti di un territorio che è tornato a scommettere sul suo futuro.

Per iscrizioni e informazioni: www.icsandemetrio-roccadimezzo.edu.it

insegnarescienze2022@gmail.com

