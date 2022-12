Le conseguenze del tumore al seno, a teatro

La scienza va a teatro, o meglio, sale sul palco. Prende il via infatti il prossimo 15 dicembre (e in replica il 16) il festival di Teatro-Scienza. Nella cornice dell’Auditorium G. Martinotti dell’Università di Milano-Bicocca prende il via l’iniziativa dedicata alla divulgazione scientifica con un monologo dedicato alle conseguenze del tumore mammario. A raccontarle sul palco Giulia Toniutti, comunicatrice della scienza e borsista di ricerca presso il dipartimento di Biotecnologie e bioscienze. Lo spettacolo è scritto e diretto da Andrea Brunello e ha la supervisione medica e scientifica di Antonella Ferro, direttrice della Breast Unit dell’Ospedale Santa Chiara di Trento.

Dopo i primi appuntamenti della settimana, il festival di Teatro-Scienza, realizzato in collaborazione con la compagnia Arditodesìo, rivolto a tutti, ma soprattutto ai ragazzi delle scuole secondarie, proseguirà con altri tre eventi fino alla prossima primavera: “What’s life” (14 febbraio 2023), “La bellezza computazionale della natura” (3 marzo 2023) e “Il principio dell’incertezza” (18 aprile 2023).

Il monologo che apre il festival – la partecipazione è libera e ci si iscrive qua – è dedicato alla storia di Roberta, e allo stravolgimento portato dalla malattia nella sua vita. Qui il trailer dello spettacolo.

Credits immagine: Paolo Chiabrando on Unsplash