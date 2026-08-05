Misofonia, ecco perché i suoni di chi mangia vi danno così fastidio

Gnam, slurp, crunch, clic. Una persona che mastica, o deglutisce, o tira su col naso, o picchietta la scrivania con le dita o con la penna. Suoni che per molti di noi sono tutt’al più fastidi lievi e passeggeri, ma che per altri – quelli che soffrono di misofonia – rappresentano veri e propri trigger di reazioni emotive, fisiologiche e comportamentali estreme, scoppi di rabbia incontrollabile e disgusto profondo. Il disturbo, che secondo le stime più recenti colpisce dal 5 al 20% della popolazione generale, è stato a lungo un enigma per le neuroscienze, collocato al confine sfumato tra l’ipersensibilità acustica e il disagio psicologico. Oggi, un nuovo studio pubblicato sulla rivista Human Brain Mapping ha gettato nuova luce sui meccanismi cerebrali alla base di questa condizione, offrendo finalmente prove solide della firma neurale specifica della misofonia, identificabile e indipendente da altri disturbi psichiatrici comunemente associati.

Il ruolo dell’insula anteriore

La ricerca, condotta da un team congiunto di scienziati del Montreal Neurological Institute in Canada e della University of Oklahoma negli Stati Uniti, si è concentrata sull’analisi delle connessioni cerebrali. Sebbene studi precedenti avessero già suggerito un potenziale coinvolgimento della corteccia insulare anteriore – un’area del cervello fondamentale per l’elaborazione del dolore, del disgusto, della consapevolezza corporea (enterocezione) e per il direzionamento dell’attenzione – i campioni analizzati in passato erano numericamente troppo limitati (solitamente intorno a venti pazienti) per trarre conclusioni definitive a livello di popolazione. Per superare questo ostacolo di campionamento, i ricercatori, guidati da Heather A. Hansen, hanno adottato un approccio su larga scala, sfruttando un ampio database aperto, il Welsh Advanced Neuroimaging Database (Wand). Il gruppo ha analizzato le scansioni cerebrali tramite risonanza magnetica funzionale a riposo (resting-state fMRI) di 162 adulti provenienti dalla popolazione generale; poiché all’interno di questo database non vi era una valutazione clinica diretta ed esplicita per la misofonia, gli scienziati hanno preventivamente addestrato un algoritmo di regressione lineare su un campione separato di 777 individui, e questo modello ha permesso di prevedere in modo affidabile la gravità della misofonia nei partecipanti sottoposti a neuroimaging, basandosi sulle loro risposte ai questionari standardizzati sulle sensibilità sensoriali.

Senti e scappa

I risultati delle risonanze magnetiche hanno confermato e ampliato le ipotesi sul ruolo centrale della corteccia insulare anteriore: in particolare, i dati dimostrano che la gravità dei sintomi misofonici è direttamente associata alla forza della connettività funzionale tra l’insula anteriore (nello specifico quella appartenente alla cosiddetta “rete di salienza”) e una complessa serie di regioni cerebrali responsabili dell’elaborazione uditiva e della pianificazione del movimento. Tra queste spiccano il planum temporale (fondamentale per l’analisi dei suoni complessi), l’opercolo parietale, il giro precentrale e l’area motoria supplementare. La rete di salienza, nello specifico, ha il compito di processare gli stimoli interni ed esterni, “decidendo” a cosa il cervello debba prestare attenzione: nei soggetti con una maggiore intolleranza ai suoni, questa rete risulta strettamente e anormalmente sincronizzata con le aree che processano il segnale uditivo e con i centri motori. Di conseguenza, il trigger uditivo non viene solo percepito in modo amplificato, ma attiva istantaneamente i circuiti motori, scatenando l’impulso fisico, la reazione muscolare difensiva, o la risposta di attacco/fuga tipica degli attacchi di misofonia.

Non è un disturbo on/off…

Un altro dato di estrema rilevanza metodologica e clinica emerso dallo studio è l’assenza di una linea di demarcazione netta tra soggetti “sani” e soggetti “misofonici”. Quando i ricercatori hanno tentato di forzare i dati dividendo il campione in due gruppi categorici e distinti (pazienti contro controlli), i pattern cerebrali significativi sono scomparsi. Questo dimostra chiaramente, come sottolineano gli autori, che la misofonia esiste lungo uno spettro continuo nella popolazione: non si tratta di una condizione binaria basata sulla semplice presenza o assenza, ma di una sensibilità che varia di intensità. Trattare la condizione come uno spettro dimensionale rispecchia molto più fedelmente la variabilità dei sintomi nel mondo reale.

…e non c’entra niente con ansia e depressione

Infine, lo studio ha affrontato un altro interrogativo a lungo dibattuto: la misofonia è soltanto un sintomo derivato da altre condizioni psicologiche generali? Sebbene ansia, depressione e tratti autistici siano spesso presenti nei pazienti (studi precedenti riportano che fino al 57% delle persone con misofonia riferisce anche sintomi ansiosi), l’analisi condotta dai ricercatori ha dimostrato che la firma neurale della misofonia è del tutto indipendente da questi disturbi; anche tenendo statisticamente conto dei livelli di ansia, depressione e autismo nei partecipanti, la specifica iper-connettività dell’insula anteriore legata alla misofonia è rimasta intatta e significativa. La comprensione che il fulcro del disturbo risiede nelle anomalie della rete di salienza e nelle sue connessioni motorie potrebbe guidare terapie mirate di neuromodulazione o approcci cognitivi ideati per “ricalibrare” le risposte del cervello alle percezioni uditive quotidiane.