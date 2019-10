Come seguire online la prima passeggiata spaziale tutta al femminile

“Non capita spesso di vedere casa mia dall’esterno”, scrive su Twitter Christina Koch, astronauta della Nasa. La casa di cui scrive è la Stazione spaziale internazionale (Iss) da dove uscirà con Jessica Meir, altra astronauta Nasa, per la prima passeggiata spaziale tutta femminile, domani alle 13.50, ora italiana. Accompagnerà l’operazione, la diretta del canale tv dell’agenzia spaziale americana che trovate qui sotto.

Noi da Terra la chiamiamo passeggiata ma non si tratta di svago, perché le due cosmonaute usciranno dall’abitacolo orbitante per aggiustare una batteria d’alimentazione fuori uso. L’Iss è infatti alimentata da pannelli solari e 4 unità di batterie. Lo scorso fine-settimana una di queste batterie ha smesso di funzionare, senza però dare problemi alla corretta alimentazione della stazione e alla sicurezza dell’equipaggio. Nulla di preoccupante, dunque, anzi la passeggiata fa parte di un programma già architettato dalla Nasa per sostituire le batterie solari in dieci uscite fuori porta. L’operazione delicata richiederà ben 5 ore e mezza nello spazio.

Gearing up for Friday’s spacewalk to help the ground teams repair one of the battery channels with @Astro_Christina.



. . . first spacesuit selfie, check!✔️



Photos will be much more spectacular once we pass through the hatch. Be sure to watch live: https://t.co/8ggAQFbzAh pic.twitter.com/oXUDnDvLLY