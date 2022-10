Dating: come deve essere un profilo per avere successo

Essere originali, uscire dagli schemi, distinguersi aiuta. Anche quando si tratta di presentarsi a un possibile partner in un sito di incontri online. Uno studio dell’Università di Tilburg nei Paesi Bassi, pubblicato su Plos One, ha esaminato i collegamenti tra l’originalità percepita in un testo di un profilo di incontri online e l’attrazione che scaturisce. Ecco cosa ne emerge.

Le restrizioni imposte negli ultimi anni hanno ridotto le occasioni di incontro e di conseguenza le app per incontri online hanno registrato un aumento delle conversazioni e della loro lunghezza media. Ma cosa spinge le persone a scegliere con quale profilo intraprendere una conversazione? Gli strumenti a disposizione non sono molti, una foto e un testo dove descrivere se stessi, i propri interessi, le proprie intenzioni e mostrarsi attraenti con lo scopo di catturare l’attenzione di potenziali partner. Gli stessi siti di incontri supportano i loro utenti e consigliano proprio di creare profili unici, appropriati e innovativi. Ma quanto e come pesa quello che leggiamo?

Ricerche precedenti, ricordano gli autori, ci dicono che esiste una relazione tra intelligenza cognitiva e creatività, le persone considerate più intelligenti sono anche più brave a descriversi e a giocare con la lingua. In alcuni casi, proseguono gli esperti, le donne erano più predisposte a incontrare uomini che utilizzavano un linguaggio metaforico rispetto a quelli che si esprimevano in modo letterale e i primi venivano considerati più intelligenti.

Lo studio olandese ha aggiunto qualcosa in più. Ha coinvolto 1234 partecipanti tutti con un account su 50Plus o Pepper, due siti di incontri per over 50 soprattutto, con un’età media di 63 anni e 308 profili anonimi. I partecipanti dovevano valutare questi profili, anonimizzati sì ma reali. Il primo obiettivo era esaminare se l’originalità percepita nei testi dei profili nei siti di incontri online influenzasse l’attrazione. In secondo luogo lo scopo era capire quali caratteristiche del testo del profilo aumentano la percezione dell’originalità.

I dati relativi alle valutazioni dei partecipanti mostrano che i profili ritenuti originali, ricevevano punteggi più alti anche in termini di intelligenza percepita, senso dell’umorismo, attrattiva, aumentando le intenzioni di voler incontrare il proprietario del profilo. Apparire strani non aiuta invece ad apparire originali, spiegano i ricercatori.

Ma perché un testo viene percepito originale rispetto ad un altro? Analizzando le caratteristiche dei testi dei profili anonimi è emerso che erano le descrizioni che contenevano espressioni metaforiche nuove, rivelazioni personali intime e concrete e nel complesso fornivano informazioni personali ritenute originali.

Secondo lo studio dunque un profilo è considerato originale quando risulta adeguato, nuovo e stimola impressioni positive sulla personalità del proprietario del profilo. Le scelte linguistiche e il contenuto influenzano la percezione dell’originalità. Funziona lo stesso con i ragazzi, o con domande di lavoro? I ricercatori cercheranno di capirlo in futuro.

Credits immagine: Pratik Gupta on Unsplash