Saturno da record, con venti nuove lune batte il gigante Giove

E’ una di quelle volte in cui i libri di scuola, anche quelli più aggiornati, sono già diventati vecchi. Perché se alla domanda, qual è il pianeta del Sistema solare con più lune rispondereste Giove, beh, siete in errore. Come ha appena annunciato il Minor Planet Center dell’Unione astronomica internazionale a detenere il primato è oggi Saturno, grazie alla scoperta di 20 nuovi satelliti naturali. Il gigante con gli anelli arriva così a quota 82, tre più di Giove.

Thanks to @CarnegiePlanets' Scott Sheppard discovering 20 new moons of Saturn, it has surpassed Jupiter for the most moons in our Solar System! (And you can help name them!) https://t.co/SBjXdZZ7qI pic.twitter.com/n1Fln9OmWs — Carnegie Science (@carnegiescience) October 7, 2019

Una manciata di nuove lune dalle Hawaii

La manciata di nuove lune nei dintorni di Saturno è stata scoperta grazie al telescopio Subaru, nelle Hawaii, grazie alle osservazioni portate avanti dal tema di Scott Sheppard della Carnegie Institution for Science, noto agli addetti ai lavori per aver firmato da poco, tra l’altro, la scoperta di 12 nuove lune di Giove. Lo scopo infatti, come ha raccontato lo stesso Sheppard, è quello di completare una lista di tutte le piccole lune di questi pianeti giganti, per comprenderne meglio la loro storia evolutiva.

Le analisi compiute sulle orbite delle nuove lune – sassolini da circa 5 km di diametro in media, la maggior parte con movimento retrogrado, ovvero in direzione opposta rispetto alla rotazione del pianeta – suggeriscono in realtà già qualcosa su Saturno e il suo ricco sistema lunare. Le venti new entry, tra cui anche una che al momento si fregia del titolo della più lontana dell pianeta, si distribuiscono in diversi gruppi, a seconda dell’inclinazione delle loro orbite. Alcune di queste lune fanno parte di gruppi, per esempio, che i ricercatori ipotizzano si possano essere originati a partire dalla frammentazione di satelliti più grandi.

Partecipa al contest per dare un nome alle nuove lune di Saturno

Mentre procede lo studio delle lune, e così quello del gigante Saturno, i ricercatori però devono prima risolvere una questione, apparentemente banale. Devono dare un nome a queste lune, e come in passato hanno deciso di farlo lanciando un contest per farlo. C’è tempo fino al 6 dicembre e servono proposte originali, che siano coerenti con il gruppo di appartenenza delle lune (quindi ispirati alla mitologia Inuit, gallica e scandinava). Se volete partecipate fatevi sotto, qua.

