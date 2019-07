Scienza, le 5 notizie della settimana

Ecco cinque notizie che raccontano la scienza in questa settimana selezionate dalla redazione di Galileo:

Coppette mestruali

Una revisione sul tema realizzata da Lancet Public Health ha messo insieme quello che sappiamo a oggi dalla letteratura scientifica sulle coppette mestruali. Seppur poco conosciute, sono generalmente benviste dalle donne, e sono sicure e funzionano al pari dei più tradizionali assorbenti.

Lettere senza piccioni

Bizzarrie della meccanica quantistica: se nelle comunicazioni tradizionali un segnale viaggia nella stessa direzione dell’onda o della particella che lo trasporta, nella meccanica quantistica le cose stanno diversamente. Mezzo e contenuto della comunicazione posso anche viaggiare in direzioni diverse. Strano, no?

LightSail 2 ha spiegato le ali

La piccola navicella della Planetary Society, un prototipo per testare l’efficacia della propulsione spaziale con la luce solare, naviga a vele spiegate nello Spazio.

Orologi lunari millenari

Arriva dai Colli Albani un curioso ciottolo con una serie di incisioni sui suoi lati. Queste incisioni, abbastanza regolari, sono numericamente troppo vicine alla durata del mese lunare e siderale per non pensare che quel ciottolo non fosse un calendario lunare preistorico.

Origine della vita: peptidi senza bisogno di enzimi

Come si è originata la vita? Come sono nate le prime molecole complesse? Risposte semplici a domande così complesse non ne esistono. Rimanendo nel campo, uno studio presentato sulle pagine di Nature mostra che i peptidi possono formarsi anche senza gli amminoacidi, i mattoni delle proteine.