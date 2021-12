Solstizio d’inverno: lo spettacolo del giorno più corto in streaming da Stonehenge

La notte più lunga e il giorno più corto dell’anno: è il solstizio d’inverno nell’emisfero settentrionale, che quest’anno cade (in linea con la tradizione) il 21 dicembre. Il momento esatto scatterà alle 16:59 italiane. Allora sarà anche astronomicamente inverno.

La diretta da Stonehenge in streaming dalle 08:25:

Che cos’è il solstizio

Il solstizio è un evento astronomico che si verifica due volte l’anno, in estate e in inverno. È dovuto all’inclinazione di 23,5° dell’asse di rotazione della Terra rispetto al piano della sua orbita intorno al Sole. Il moto che descrive fa sì che il cammino apparente del Sole nel cielo cambi durante l’anno: nell’emisfero boreale quando la nostra stella raggiunge il punto più alto in assoluto rispetto all’orizzonte si parla di solstizio d’estate (tra il 21 e il 22 giugno), mentre quando passa per quello più basso si parla di solstizio d’inverno (21-22 dicembre).

(Nasa/Space Place)

Il solstizio d’inverno

L’inclinazione dell’asse terrestre fa sì che il giorno del solstizio d’inverno il Polo Nord si trovi inclinato dalla parte più lontana dal Sole e non lo veda mai, perché rimane sotto la linea dell’orizzonte, mentre all’equatore a mezzogiorno la nostra Stella raggiunge il punto più alto del suo cammino: tutte le latitudini a sud dell’equatore avranno più di 12 ore di luce, mentre tutte quelle a nord di meno. Passato il solstizio, nell’emisfero settentrionale le ore di luce cominceranno ad aumentare.

Solstizio a Stonehenge

Già le civiltà del passato si erano rese conto che il cammino del Sole nel cielo cambiava nel corso dell’anno in modo regolare, tanto da aver costruito monumenti come Stonehenge proprio per seguirlo e prevedere lo spostamento. Ancora oggi assistere al solstizio a Stonehenge è considerato uno spettacolo, con giochi di luce affascinanti che attirano molti visitatori (esistono percorsi turistici ad hoc).

Un appuntamento che, salvo nuove indicazioni da parte delle autorità britanniche per il contenimento del coronavirus, non mancherà neanche quest’anno: l’English Heritage ha organizzato le celebrazioni per il 22 dicembre. E, certo, dal vivo sarebbe tutt’altra cosa, ma per chi vuole si può godere dello spettacolo anche in streaming.