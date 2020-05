Launch America, la diretta del lancio della Crew Dragon

Crew Dragon ci riprova. La navicella della missione Demo-2 per il lancio di due astronauti americani – il primo di nuovo da suolo Usa, dopo il pensionamento degli Shuttle – è sempre lì, sulla rampa di lancio di Cape Canaveral, prova a decollare. Il primo tentativo era stato mercoledì, quando però a causa del cattivo tempo tutto era stato rimandato. Stasera alle 21:22 la nuova finestra di lancio per gli astronauti Robert Behnken e Douglas Hurley verso la Stazione spaziale (sempre meteo permettendo, come sottolineano anche alla Nasa).

Per seguire l’inaugurazione di una nuova era per il trasporto spaziale – grazie alla collaborazione del privato Space X di Elon Musk con la Nasa – segui la diretta dell’evento, ormai noto al grande pubblico come Launch America con la diretta Asi in compagnia dell’ex-astronauta italiano Roberto Vettori, qui sopra, o con la diretta della Nasa (in inglese), qui sotto.

Credits immagine di copertina: NASA/Joel Kowsky via Flickr CC