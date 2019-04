Al San Giovanni di Roma il primo trapianto di staminali della cornea

All'ospedale San Giovanni Addolorata di Roma è stato eseguito per la prima volta un trattamento con Holoclar, una terapia con staminali per riparare la cornea danneggiata







La prima terapia a base di cellule staminali mai approvata al mondo sbarca anche nel Lazio. Lo scorso 11 aprile, presso l’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma, l’equipe diretta da Augusto Pocobelli ha infatti eseguito con successo un trattamento con Holoclar: il trapianto di cellule staminali dell’epitelio corneale, che sfrutta le cellule staminali prelevate dal paziente e coltivate in laboratorio per riparare la superficie della cornea danneggiata. È la prima volta che questa terapia, tutta Made in Italy, viene utilizzata nella Regione Lazio. Una nuova possibilità per chi è affetto da gravissime patologie che possono portare a cecità, spesso conseguenza di incidenti domestici o sul lavoro.

Il primo intervento all’Ospedale San Giovanni di Roma

Il trapianto è stato effettuato su un paziente che aveva subito una gravissima ustione oculare bilaterale da acido solforico. Gli oculisti del San Giovanni Addolorata hanno prima messo in atto tutte le terapie mediche e chirurgiche necessarie a riportare l’assistito alla guarigione delle manifestazioni acute dell’incidente. E una volta stabilizzate le condizioni del paziente, lo hanno reso idoneo al trattamento con il nuovissimo farmaco a base di cellule staminali dell’epitelio corneale: l’Holoclar.

Il team del San Giovanni, che ha collaborato allo sviluppo di Holoclar sin dal 2005, ha eseguito con successo il protocollo di utilizzo della nuova terapia, che consiste nel trapianto di un foglietto di fibrina sulla cui superficie sono state disposte le cellule staminali autologhe del paziente coltivate nella cell factory del Centro di Medicina Rigenerativa di Modena.

Cos’è Holoclar

Holoclar è il primo prodotto di terapie avanzate a base di cellule staminali approvato dall’Agenzia Europea del Farmaco nel 2015 e disponibile tramite Ssn dal 2017. È stato messo a punto nel corso degli ultimi 10 anni da un gruppo di ricercatori italiani del Centro di Medicina Rigenerativa dell’Università di Modena e di oftalmologi italiani di varie università ed ospedali italiani.

Il farmaco ha un costo estremamente elevato e può essere dispensato da soli 3 centri in Italia, tra cui quello autorizzato dalla Regione Lazio presso l’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, l’unico in Italia dalla Toscana in giù. L’attivazione del prospettive di trattamento per quei pazienti, spesso giovani in età lavorativa, affetti da gravissime patologie che possono portare a cecità anche bilaterale, quasi sempre legate ad incidenti domestici o sul lavoro, senza dimenticare le vittime della violenza di genere che subiscono dei gravissimi traumi dovuti all’uso criminoso di acido o soda caustica.

