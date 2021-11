Tutto quello da sapere sull’ultima eclissi di Luna del 2021

C’è un’eclissi di Luna parziale in arrivo. E non una qualsiasi: si tratta dell’ultima eclissi lunare del 2021 e sarà la più lunga eclissi lunare parziale dal XV secolo. Il 19 novembre la Terra si frapporrà tra Sole e Luna proiettando la propria ombra sul satellite, che quindi risulterà quasi completamente oscurato (97%) assumendo la caratteristica sfumatura rossa. Almeno per chi potrà vederla: dall’Italia infatti sarà quasi invisibile.

Eclissi lunare, quando e dove

La Luna finirà nel cono d’ombra proiettato dalla Terra a partire dalle prime ore del 19 novembre. L’orario, ovviamente, varia a seconda della regione del mondo in cui ci troviamo.

“Si tratta di un’eclissi lunare parziale al limite di una totale vera e propria”, spiega Gianluca Masi, astrofisico e responsabile del Virtual Telescope Project. “Il disco lunare, infatti, entrerà quasi completamente nel cono d’ombra terrestre. Per questo ci si aspetta di osservare con chiarezza il caratteristico colore bronzeo della Luna durante l’eclissi”. Sfumatura che, ricordiamolo, è dovuta al fatto che la luce riflessa del Sole attraversando l’atmosfera terrestre viene privata della componente blu.

L’eclissi si vedrà molto bene dal Nord America e dall’Estremo Oriente e con percentuali variabili di visibilità da diverse altre regioni del mondo, mentre per stavolta lo spettacolo sarà precluso a buona parte dell’Africa, del Medio Oriente e dell’Europa, Italia compresa.

(Mappa che mostra la visibilità dell’eclissi lunare parziale del 19 novembre. Le aree più scure indicano una maggiore visibilità. Credit: NASA/JPL-Caltech)

L’eclissi in Italia

“In Italia l’eclissi di Luna parziale di fatto non sarà visibile”, commenta l’esperto. “Solo le regioni del nord-ovest avranno tecnicamente accesso alla fase di penombra, quando la Luna sarà al tramonto all’alba del giorno 19”. La penombra, tuttavia, è di per sé la parte più sfuggente di un’eclissi lunare e apprezzare qualcosa in condizioni così sfavorevoli, cioè con il satellite ormai prossimo al tramonto nelle luci dell’alba, sarà una vera sfida.

Visibile o no, alle 7:02 italiane il nostro satellite entrerà nella zona di penombra, mentre l’eclissi vera e propria inizierà alle 8:18. Il massimo dell’oscuramento avverrà alle 10:04. La fine dell’eclissi è prevista per le 11:47, con la Luna che uscirà dalla penombra per le 13:03.

Il Virtual Telescope, comunque, chiamerà a raccolta un team internazionale di astrofotografi stanziati nelle regioni del mondo in cui lo spettacolo sarà più apprezzabile e proporrà la visione in diretta dalle 8:00 italiane su virtualtelescope.eu.

Due particolarità

L’evento è ancora più affascinante in quanto il 19 novembre la Luna sarà piena e in prossimità dell’apogeo, cioè il punto della sua orbita più lontano dalla Terra. Pertanto apparirà un po’ più piccola, tanto da essere talvolta indicata come miniluna. Ma soprattutto, con una durata complessiva di circa 6 ore da penombra a penombra, “l’eclissi di Luna parziale del 19 novembre 2021 sarà la più lunga degli ultimi 600 anni”, conclude Gianluca Masi. “Per vederne una di durata paragonabile dovremo aspettare l’8 febbraio del 2669”.