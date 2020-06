L’ultimo pasto veg del dinosauro corazzato

Un pizzico di polline, un ciuffetto di muschio, il tutto su un letto di felci. È questo il prelibato piatto veg consumato da un gigantesco dinosauro corazzato poco prima di morire. A rimettere insieme il menu preistorico sono stati i ricercatori del ricercatori del Royal Tyrrell Museum of Palaeontology di Drumheller, in collaborazione con la Brandon University e la University of Saskatchewan, che sono riusciti così finalmente a svelare i molti misteri ancora irrisolti della dieta dei grandi dinosauri erbivori. E più precisamente a scoprire quali piatti erano i più gettonati nei menu vegetariani del Cretaceo. La loro ricerca è stata appena pubblicata sulla rivista Royal Society Open Science.

Nello stomaco del dinosauro

Grazie al ritrovamento nel 2011 in una miniera in Alberta (Canada) dei resti estremamente ben conservati del dinosauro Borealopelta markmitchelli (un ankylosauro nodosauride), i ricercatori sono riusciti ad analizzare il contenuto all’interno dello stomaco e a scoprire cosa avesse mangiato nel suo ultimo pasto. Una possibilità preziosa e praticamente unica. “La scoperta del contenuto dello stomaco di un dinosauro è straordinariamente rara, e questo stomaco recuperato dal nodosauro mummificato dal team del museo è di gran lunga lo stomaco di dinosauro meglio conservato mai trovato fino a oggi”, commenta il geologo Jim Basinger, tra gli autori dello studio.

Finora erano state avanzate molte ipotesi sull’alimentazione dei dinosauri, ma gli studi precedenti si erano limitati a mostrare in generale solo la presenza di semi e ramoscelli nel loro intestino, non offrendo quindi informazioni sulla tipologia di piante che erano state consumate dai dinosauri. “Questo nuovo studio cambia ciò che sappiamo della dieta dei grandi dinosauri erbivori”, ha commentato l’autore Caleb Brown. “Le nostre scoperte sono notevoli anche per quello che possono dirci sull’interazione dell’animale con il suo ambiente, dettagli che di solito non otteniamo solo dallo scheletro dei dinosauri”.

Un dinosauro dal palato esigente

Ma qual è stato esattamente l’ultimo pasto del Borealopelta markmitchelli? “L’ultimo pasto del nostro dinosauro è stato per lo più foglie di felce, l’88% di materiale masticato e il 7% di steli e ramoscelli”, ha spiegato Greenwood, sottolineando come il team di ricercatori sia rimasto sorpreso nel vedere al microscopio materiale vegetale così ben conservato. “Nelle rocce marine non vediamo quasi mai una così perfetta conservazione delle foglie, inclusi i microscopici sporangi che producono le spore delle felci”.

Confrontando i dati disponibili sui fossili delle piante che hanno vissuto nello stesso arco di tempo e regione del dinosauro, i ricercatori hanno scoperto che l’animale aveva un palato molto esigente (anche se, secondo una ipotesi, proprio la mancanza del gusto avrebbe portato i dinosauri all’estinzione): preferiva per esempio alcune felci rispetto ad altre (le leptosporangiate, il più grande gruppo di felci esistenti oggi), e non gradiva le foglie delle cicadofite e conifere, molto comuni nel Cretaceo. “Le piante ci danno anche un’idea della stagione in cui è stato consumato l’ultimo pasto ed è avvenuta la morte e la sepoltura del dinosauro, e pensiamo che siano tutti eventi avvenuti tra la fine della primavera e la metà dell’estate”, spiegano i ricercatori.

La relazione con l’ambiente

In particolare, il team ha identificato 48 palinomorfi (microfossili) di muschi e piante epatiche, 26 di piante vascolari chiamate Lycopodiopsida e felci, 13 gimnosperme (principalmente conifere) e 2 di angiosperme. “Inoltre, abbiamo trovato nello stomaco una notevole quantità carbone e ciò suggerisce che l’animale si stava spostando in un’area che era stata bruciata di recente da incendio, approfittandosi della ricrescita delle felci”, ha commentato Greenwood. “Questi risultati ci consentono di fare deduzioni sull’ecologia dell’animale, compreso quanto sia stato selettivo nella scelta delle piante da mangiare e in che modo potrebbe aver sfruttato la ricrescita della vegetazione dopo gli incendi boschivi. Ci aiuterà anche a comprendere meglio i processi digestivi e fisiologici dei dinosauri”.

Riferimenti: Royal Society Open Science

Credit immagine di copertina: Royal Tyrrell Museum of Palaeontology