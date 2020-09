Un master online per imparare a comunicare la scienza

Fino al 2 novembre è possibile iscriversi alla ventesima edizione del Master universitario di I livello in “Giornalismo e comunicazione istituzionale della scienza”, attivato dall’Università di Ferrara con modalità didattica online e laboratori facoltativi se possibile in presenza o in alternativa in streaming.

Il Master si rivolge sia a coloro che intendono esercitare una professione nell’ambito della comunicazione scientifica (giornali, media digitali, istituzioni ed enti di ricerca, URP, uffici stampa, aziende pubbliche e private, musei, case editrici, scuola), sia a persone già inserite nel mondo del lavoro che desiderano acquisire competenze e strumenti di comunicazione per promuovere o riqualificare la propria figura professionale.

Dal 2001, anno della sua fondazione, la formula didattica adottata è quella del blended learning. Le lezioni e i forum di discussione sono online, organizzati nel formato della classe virtuale e guidati dall’attività dei docenti e dei tutor metodologici e di contenuto. La modalità di apprendimento è asincrona, per consentire all’interno del periodo prefissato per ogni insegnamento lo studio e la partecipazione degli studenti nei tempi a loro più consoni.

In presenza si svolgono invece, al termine di ogni modulo di insegnamento e in coincidenza con gli esami, seminari e altre attività (non obbligatorie) che ampliano l’offerta formativa e sono organizzate in coincidenza con le sessioni di esame. In base alla possibile evoluzione della situazione epidemiologica, i momenti in presenza potrebbero svolgersi sempre online, ma in streaming.

Il Master, con più di 700 iscritti dalla sua fondazione, rappresenta non solo una delle iniziative più longeve in questo settore, ma in assoluto l’unico percorso di formazione in Comunicazione della scienza nel panorama nazionale strutturato da sempre con modalità online.

Il Master è a numero chiuso: verranno accettate le prime 40 iscrizioni.

L’attivazione è subordinata al raggiungimento di 30 iscrizioni.

Le iscrizioni si possono effettuare esclusivamente on-line all’indirizzo

https://studiare.unife.it/Home.do

Le istruzioni per effettuare la preiscrizione si trovano alla pagina

http://www2.unife.it/studenti/pfm/normativapfm/faq-1/iscrizione

La tassa di iscrizione è pari a Euro 2.500,00.

Chiusura delle iscrizioni: 2 novembre 2020.

www.unife.it/master/comunicazione

Credits immagine di copertina: Glenn Carstens-Peters on Unsplash