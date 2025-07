West Nile virus nel Lazio: come si trasmette la malattia

Dopo la sua prima vittima del 2025 in Italia, avvenuta qualche giorno fa in provincia di Roma, i casi di contagi da virus West Nile sono in aumento nello Stivale, di cui 7 sono stati registrati solo nella regione Lazio. E, sebbene l’andamento epidemiologico sia in linea con gli anni passati, il ministero della Salute ha appena diffuso una nota in cui evidenzia che “sono state attivate tutte le misure previste dal Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi 2020-2025 con il supporto del Gruppo Operativo Arbovirosi”, come ha commentato Maria Rosaria Campitiello, funzionaria a capo del Dipartimento di Prevenzione del Ministero. Ma di che malattia si tratta esattamente? E come si trasmette il virus West Nile? Quali sono sintomi e che trattamenti ci sono? Proviamo a mettere in fila quello che sappiamo e a rispondere alle varie domande.

West Nile: che malattia è e come si trasmette

La febbre West Nile è una malattia causata dal virus West Nile, un virus della famiglia dei Flaviviridae e diffuso in Africa, Asia occidentale, Europa, Australia e America. La malattia non si trasmette da persona a persona tramite il contatto con chi è infetto, ma il principale mezzo di trasmissione agli esseri umani sono tramite le punture di insetto. I serbatoi del virus, infatti, sono gli uccelli selvatici e le zanzare, più spesso del genere Culex.

I sintomi della malattia

Dopo il contagio, il periodo di incubazione varia tra i 2 e i 14 giorni, ma può anche prolungarsi fino ai 21 giorni nelle persone con un deficit del sistema immunitario. La maggior parte delle persone infette, tuttavia, è asintomatica, mentre tra chi presenta i sintomi, circa il 20% li sviluppa in forma leggera, come febbre, mal di testa, nausea, vomito, linfonodi ingrossati, sfoghi cutanei, e durano da pochi giorni a qualche settimana.