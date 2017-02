Ogni cancro ha il suo Dna se lo leggi, puoi vincere

C’È IL “PAZIENTE MEDIO”: età media, altezza media, peso medio. E poi ci sono i pazienti veri, quelli che hanno storie diverse alle spalle, e persino malattie diverse anche quando hanno lo stesso nome: cancro, per esempio. Questo significa che una terapia progettata per il “paziente medio” potrebbe andar bene per un individuo, ma non per un altro. Ma non soltanto i pazienti sono diversi. Sono diversi anche i tumori. E dunque, una terapia che è in grado di incidere significativamente su un certo tipo di cancro al polmone, può risultare molto meno efficace in un altro paziente con la stessa neoplasia.

