A cosa servono le prime mutazioni genetiche nel dna umano

Nel corso di una vita le cellule accumulano costantemente mutazioni all’interno del loro genoma. E non solo per effetto dell’ambiente, di sostanze chimiche o altre fonti di stress. Nessuna macchina infatti è perfetta, neanche quelle biologiche: l’incessante lavoro a cui è sottoposto il dna per replicarsi e guidare le attività fisiologiche di una cellula porta inevitabilmente all’accumulo di delezioni, sostituzioni, e altri piccoli errori che modificano il nostro materiale genetico. Studiare queste mutazioni è fondamentale per scoprirne il ruolo nello sviluppo di tumori e malattie genetiche. Ma non solo: un team di ricercatori del Wellcome Trust Sanger Institute ha scoperto infatti che studiando le più precoci mutazioni che avvengono nell’organismo è possibile ripercorrere con estrema precisione lo sviluppo di un essere umano, dallo stato embrionale a quello adulto.

Continua a leggere su Wired.it