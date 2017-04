“Bibite senza zucchero, potrebbero provocare ictus o Alzheimer”

TROPPO ZUCCHERO fa male alla salute. Consumare frequentemente bibite gassate, dolci e altri alimenti che contengono zucchero aggiunto aumenta infatti il rischio di sviluppare il diabete e di soffrire di problemi cardiovascolari e altre gravi patologie. Anche le alternative sugar free però possono nascondere dei pericoli. È quanto emerge da una nuova ricerca della Boston University, pubblicata negli scorsi giorni sulla rivista Stroke. Secondo lo studio una lattina al giorno di bibite senza zucchero aumenta infatti quasi di tre volte il rischio di avere un ictus o sviluppare Alzheimer o una qualche forma di demenza nel corso della propria vita. Risultati che destano senz’altro qualche preoccupazione. Ma che emergono da uno studio osservazionale e quindi, avvertono gli autori della ricerca, non sono sufficienti per dimostrare un legame tra dolcificanti e pericoli per la salute.

