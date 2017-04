Centrali a carbone: un pericolo per la salute dei neonati

LA NUOVA politica energetica del Presidente Trump sembra destinata a riportare in funzione le centrali a carbone americane. E a farne le spese come sempre rischia di essere l’intero pianeta, visto che parliamo della seconda nazione al mondo per emissioni di CO 2 . The Donald non sembra curarsene, scettico com’è sull’intera faccenda del riscaldamento globale. Ma se il cambiamento climatico è un concetto impalpabile, facile da liquidare come chiacchiera da scienziati, è più difficile chiudere gli occhi di fronte ad un problema concreto come la salute dei bambini. Ed è di questo che parla un una nuova ricerca appena pubblicata su Nature Energy: l’accensione di nuove centrali elettriche a carbone e il conseguente inquinamento atmosferico sarebbero collegati a una netta diminuzione del peso dei neonati, un indice importate per prevedere la salute dei neonati.

