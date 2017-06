Allergie, un unico esame per testare fino a 244 allergeni

Asma, orticaria, eczema, congiuntivite e rinite o, peggio, diarrea e dolori addominali sono alcuni dei sintomi delle allergie. Ma se le conseguenze delle allergie sono spesso palesi, non è sempre così chiara la causa scatenante. Per scoprire a cosa si è allergici è da poco disponibile Faber, uno strumento diagnostico capace di individuare in un unico test la sensibilità a 244 allergeni.

Continua a leggere su Wired.it