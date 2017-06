Uno degli ingredienti della vita trovato intorno a stelle simili a Sole

Nel lontano sistema stellare Iras 16293-2422 ci sarebbero tracce di uno degli ingredienti chimici alla base della vita. A scoprirlo sono stati due team di astronomi, che si sono serviti del potentissimo telescopio Alma (Atacama Large Millimeter /submillimeter Array), in Cile, per riuscire a osservare la presenza in forma gassosa di isocianato di metile. Una molecola organica alla base della vita (almeno per come la conosciamo), che è stata osservata intorno a ogni singola stella del sistema multiplo Iras 16293-2422, un sistema di stelle molto giovani e simili al Sole, che si trova a circa 400 anni luce di distanza da noi, nella costellazione dell’Ofiuco. Una scoperta, spiegano i ricercatori sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, che potrebbe fornire un notevole aiuto alla comunità scientifica nella comprensione di come si è formata la vita sul nostro pianeta.

Continua a leggere su Wired.it