Donne e tumori, la cura del corpo come terapia

Non soltanto un’iniziativa per alleggerire le donne che si ammalano di tumore al seno o ginecologico, ma un vero e proprio progetto di ricerca. Dagli esiti positivi: i risultati del programma “Salute allo specchio”, appena pubblicati su Frontiers in Psychology, dimostrano che aiutare le pazienti ad affrontare al meglio i cambiamenti estetici dovuti al tumore e ai trattamenti porta a concreti benefici per la salute psicologica – agendo sul controllo della depressione e dell’ansia, sull’autostima e sulla percezione del proprio corpo. Alle classiche terapie, nel corso del programma, si affiancavano tre incontri in cui si assistevano le donne a prendersi cura del proprio aspetto, dalla biologia della pelle alla scelta dei cosmetici e del vestiario. Un progetto che ha preso vita nel 2013 grazie all’iniziativa dell’Ospedale San Raffaele e dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, e che oggi offre l’opportunità di aprire gli occhi sull’efficacia della presa in cura a 360 gradi e dell’estetica oncologica.

