L’asteroide Phaethon ci passerà accanto il 16 dicembre

Prepariamoci a vederlo sfrecciare nei nostri cieli nella notte del 16 dicembre prossimo. 3200 Phaethon, l’asteroide da cui si genera la spettacolare pioggia meteorica delle Geminidi, sta infatti per compiere un flyby storico: proprio in quel giorno, infatti, verso la mezzanotte italiana raggiungerà una distanza di circa 10 milioni di chilometri dalla Terra. Una distanza storica per questo asteroide, tanto che il Minor Planet Centerdell’International Astronomical Union lo ha classificato come una asteroide “potenzialmente pericoloso” per il nostro pianeta (ma precisiamo che non c’è alcun rischio di impatto).

Continua a leggere su Wired.it