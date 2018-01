Il sesto gusto? È per le molecole di calcio

Accanto ai cinque gusti finora identificati dalla scienza, ne arriverebbe ora un altro: quello per il calcio. Infatti, secondo un nuovo studio americano, apparso sulle pagine di Neuron, accanto ai già noti amaro, dolce, salato, aspro e umami (che in giapponese significa saporito), i moscerini della frutta (Drosophila melanogaster) e probabilmente anche gli esseri umani, sarebbero in grado di percepire sul palato le molecole del minerale, che avrebbe un gusto leggermente amaro con una punta di aspro.

Continua a leggere su Wired.it