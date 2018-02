Starlink, il primo test della rete satellitare per internet ultraveloce di SpaceX

Elon Musk ne ha fatta un’altra delle sue. E come sempre, straordinaria. Dopo l’invio riuscito del Falcon Heavy, con tanto di Tesla a bordo, questa volta si tratta del lancio da parte di SpaceX, di due satelliti: sono i primi di una missione ambiziosa che prevede di realizzare la rete satellitare Starlink con lo scopo di distribuire internet in tutto il mondo, ultraveloce e senza ritardi, con una connettività wireless a banda larga e potenzialmente accessibile a tutti. Il lancio di due prototipi, previsto per il 21 febbraio, è solo il primo di una lunga serie. Il progetto comprende l’invio di oltre 12mila satelliti per avere una rete virtualmente garantita anche a chi vive in zone rurali o remote, in cui non è attualmente possibile connettersi. Il lancio dei satelliti inizierà presumibilmente nel 2019 e la missione verrà completata entro il 2024.

