Tumore del pancreas, una app aiuta il paziente

Si chiama Visio Medic ed è stata sviluppata per la Fondazione Poliambulanza di Brescia per fornire informazioni ai pazienti prima e dopo il ricovero. Con tanti video e una guida virtuale

Si lancia la app e compare Arianna, un avatar: una guida e un’assistente virtuale che aiuterà chi si deve sottoporre all’intervento chirurgico per il tumore al pancreas ad orientarsi nel percorso pre e post operatorio all’interno della Fondazione Poliambulanza di Brescia. La app, presentata oggi, si chiama Visio Medic ed è la prima sviluppata per l’ospedale bresciano, polo di riferimento in Italia per il tumore del pancreas, dove vengono eseguite più di 50 resezioni pancreatiche l’anno.

Continua a leggere su Repubblica.it