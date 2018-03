Vaccini obbligatori, dopo il 10 marzo scattano i provvedimenti per gli studenti senza certificato

Niente più indugi. Il 10 marzo è davvero il termine ultimo per la presentazione agli istituti scolastici della documentazione che certifica lo stato vaccinale dei minori, dopodiché per gli inadempienti scatteranno i provvedimenti nei termini previsti dalla legge. In assenza di qualsiasi documento di avvenuta vaccinazione o anche solo di una prova di prenotazione per effettuarla, gli asili nido e le scuole materne dovranno provvedere a escludere i bambini interessati, mentre per la scuola dell’obbligo verranno applicate le sanzioni pecuniarie.

