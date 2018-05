La Nasa spedirà un elicottero su Marte

Share this:











Non solo lander e rover, su Marte presto potrebbero arrivare anche elicotteri. A bordo della prossima missione NASA, la Mars 2020, sviluppata al Jet Propulsion Laboratory (JPL) del California Institute of Tecnology, e in partenza a luglio 2020, ci sarà infatti un piccolo elicottero. Il velivolo servirà per testare la capacità di volo nell’atmosfera rarefatta di Marte (con una densità di circa un centesimo di quella terrestre), raccogliere nuovi campioni del suolo e cercare segni di vita passata.

Ci sono voluti quattro anni di progettazione per mettere a punto il mini-elicottero, che pesa 1.8 chili e ha un corpo più piccolo di una pallina da tennis. Le eliche girano a 3000 giri al minuto, 10 volte la velocità di un elicottero sulla Terra e il velivolo è fornito di pannelli solari per ricaricare le batterie al litio, nonché di un sistema di riscaldamento per affrontare le freddi notti marziane.

Per arrivare su Marte l’elicottero viaggerà attaccato al rover della missione Mars 2020 e, una volta trovato il punto giusto per l’atterraggio, si staccherà e riceverà i comandi dalla Terra per il suo primo volo sul Pianeta Rosso: una piccola impennata di 3 metri di 30 secondi. Verranno effettuati 30 giorni di test, e in cinque dei voli l’elicottero verrà messo alla prova su altezze sempre maggiori, fino a un paio di centinaia di metri.



Oltre a librarsi in volo, l’elicottero aiuterà anche la ricerca sul suolo marziano. Verrà infatti utilizzato per la raccolta di campioni di roccia e terreno, eseguirà valutazioni geologiche, andrà a caccia di segni di vita passata, e contribuirà a sondare il terreno per le prossime missioni.

Se il progetto avrà successo, gli elicotteri potrebbero avere un impatto importante ed essere usati per esplorare nuove zone del pianeta non raggiungibili via terra.

Credit immagine copertina: NASA/JPL-Caltech