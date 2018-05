Share this:











Negli ultimi 30mila anni la grande barriera corallinaaustraliana è sopravvissuta a ben cinque eventi in cui ha rischiato di morire per colpa dei bruschi cambiamenti climatici. Una storia, questa, che potrebbe ripetersi anche oggi. A raccontarlo su Nature Geosciences sono stati i ricercatori australiani dell’Università di Sidney che, per la prima volta, hanno ripercorso la storia e l’evoluzione della barriera corallina in questo lungo periodo di tempo.