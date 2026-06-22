La ricetta giusta per salvare le paludi salmastre

Le paludi salmastre, come la Laguna di Venezia, sono tra gli ambienti costieri più preziosi del pianeta. Filtrano l’acqua, proteggono le coste dall’erosione, catturano carbonio dall’atmosfera e ospitano una biodiversità straordinaria. Eppure, negli ultimi decenni, ne abbiamo perso tra il 46 e il 50% a livello globale, a causa dell’urbanizzazione costiera, dell’inquinamento e dei cambiamenti climatici. Oggi si moltiplicano i tentativi di recuperarle, ma non tutti funzionano come sperato. Un nuovo studio pubblicato su Global Change Biology da un gruppo di ricercatori dell’Università di Padova ci dice perché, e suggerisce una strada diversa da quella percorsa finora.

La tentazione della complessità

Negli ultimi anni, nel campo del restauro ecologico si è diffusa una convinzione intuitiva: se un intervento funziona, due o tre insieme funzioneranno ancora meglio. Combinare il trapianto di vegetazione con l’aggiunta di sedimenti, oppure ripristinare i flussi tidali e poi piantare specie alofite (piante adattate all’ambiente salino) sembrava il modo più efficace per affrontare più problemi contemporaneamente e accelerare la guarigione degli ecosistemi degradati. Serena De Lauretis, ricercatrice del dipartimento di Biologia dell’Università di Padova e prima autrice dello studio, e i suoi colleghi hanno messo alla prova questa ipotesi con una meta-analisi globale: hanno raccolto e analizzato i dati di 63 studi scientifici su interventi di restauro attivo delle paludi salmastre condotti in tutto il mondo, estraendo 492 misurazioni quantitative che coprono caratteristiche fisiche, biologiche e funzionali degli ecosistemi.

Più interventi, peggiori risultati

Il risultato è abbastanza inaspettato. Quando si confrontano i siti restaurati con quelli naturali di riferimento, gli interventi singoli — come il ripristino dei flussi tidali, ovvero i movimenti periodici dell’acqua marina verso l’interno e verso l’esterno delle zone costiere guidati dalle maree, l’aggiunta di sedimenti, la fertilizzazione — mostrano in media un buon allineamento con le condizioni naturali. Il trapianto di vegetazione funziona bene per le caratteristiche fisiche e funzionali, ma fatica a replicare la composizione delle specie originarie: densità, biomassa e diversità delle comunità vegetali e animali rimangono spesso al di sotto dei valori naturali. Gli interventi combinati, invece, si rivelano in media meno efficaci nel ripristinare sia le caratteristiche biologiche sia quelle fisiche degli ecosistemi. Non solo: producono risultati molto più variabili e imprevedibili. In altre parole, sono meno affidabili.

Interventi sulle paludi, meno è meglio

“I risultati mostrano che gli interventi di ripristino basati su una singola azione gestionale tendono, nella maggior parte dei casi, a riportare le paludi verso condizioni simili a quelle naturali, sebbene con una forte variabilità tra gli studi analizzati”, spiega De Lauretis. “Al contrario, i progetti che combinano simultaneamente due o più tipologie di intervento mostrano spesso una minore efficacia complessiva del ripristino e una maggiore incertezza dei risultati”. Approcci multipli potrebbero infatti interagire in modo imprevedibile, portando talvolta a effetti antagonistici.

Un dato ulteriormente controintuitivo riguarda il tempo: ci si aspetterebbe che, con il passare degli anni, i siti restaurati si avvicinino progressivamente a quelli naturali. Non è così. Il successo del restauro non migliora con l’età del progetto, né con le sue dimensioni, né con l’anno in cui è stato avviato.

Perché combinare può fare danni

Gli autori propongono alcune spiegazioni ecologiche per questo risultato inatteso. I processi naturali di recupero di un ecosistema seguono una sequenza: prima deve stabilizzarsi il suolo, poi si ristabiliscono i flussi idrici, infine arriva la colonizzazione delle specie vegetali. Se si applicano più interventi contemporaneamente o nell’ordine sbagliato, si rischia di interrompere questa successione naturale.

Un esempio concreto viene dallo stesso gruppo di ricerca: i trapianti di vegetazione effettuati immediatamente dopo un’aggiunta di sedimenti hanno mostrato tassi di sopravvivenza inferiori rispetto a quelli su sedimenti non disturbati, quelli nel loro stato naturale o comunque stabilizzati nel tempo. Il substrato appena depositato è instabile, non ancora consolidato, e le piante faticano ad attecchire. Allo stesso modo, quando il ripristino dei flussi tidali è sufficiente a far tornare spontaneamente la vegetazione, aggiungere il trapianto può rivelarsi inutile o persino controproducente.

C’è poi un problema operativo: interventi multipli richiedono più risorse, più coordinamento, più competenze. Se il budget o le capacità gestionali non sono adeguati, nessuno dei singoli interventi viene realizzato al meglio.

Il ruolo del contesto

Uno degli elementi più importanti emersi dallo studio è la forte dipendenza dal contesto locale. Le caratteristiche del sito – idrologiche, sedimentologiche, biologiche – sembrano pesare più di qualunque altro fattore nel determinare il successo o il fallimento di un restauro. Questo significa che non esiste una ricetta universale: la stessa tecnica può dare risultati eccellenti in un sito e fallire completamente in un altro. La latitudine, per esempio, conta solo per il ripristino dei flussi tidali, che tende a essere meno efficace alle latitudini più alte, probabilmente a causa di differenze nella tolleranza climatica delle specie e nella dinamica idrologica. Le paludi salmastre delle regioni temperate e fredde, come quelle del Nord Europa e del Canada, presentano condizioni ecologiche più complesse che possono rallentare i tempi di recupero.

Un altro limite strutturale della ricerca nel settore, evidenziato dagli autori, è che la grande maggioranza degli studi disponibili proviene dal Nord America (69%) e dall’Europa (18%): le paludi salmastre di Africa e America del Sud sono quasi del tutto assenti dalla letteratura scientifica, il che rende difficile trarre conclusioni globalmente valide. Dunque il restauro funziona meglio quando si sceglie l’intervento giusto per il posto giusto.

Gli autori sottolineano anche che il concetto stesso di “successo” nel restauro va ripensato. In un clima che cambia rapidamente, la somiglianza con un ecosistema di riferimento storico non è sempre l’obiettivo più realistico né il più utile. La letteratura più recente mostra infatti come ecosistemi “nuovi”, in grado di svolgere bene la loro funzione ecologica anche se sono diversi dalla configurazione originaria, possano rappresentare traiettorie valide di recupero, capaci di continuare a fornire servizi come la protezione costiera e lo stoccaggio di carbonio, cioè l’accumulo di questo elemento nel suolo sottraendolo all’atmosfera.

Un messaggio per chi decide

Le conclusioni di questo studio arrivano in un momento cruciale: il Decennio ONU per il Restauro degli Ecosistemi è in pieno svolgimento, e la legge europea sul ripristino della natura (Nature Restoration Law), approvata nel 2024, fissa obiettivi ambiziosi per il recupero degli habitat costieri entro il 2030 e il 2050. In questo contesto, sapere che le strategie più complesse e costose non garantiscono risultati migliori è un’informazione preziosa per chi pianifica e finanzia interventi di recupero ambientale. Puntare su interventi semplici, ben calibrati sul contesto locale e accompagnati da un monitoraggio rigoroso nel tempo potrebbe rivelarsi molto più efficace — e sostenibile — di inseguire la complessità per principio.

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