Perché camminare fa bene al cervello

CHE L’ATTIVITÀ fisica faccia bene sia al corpo che alla mente è un dato ormai dimostrato e noto. Ma oggi un gruppo di ricerca dell’Università Statale di Milano ha voluto studiare un altro possibile collegamento fra esercizio fisico e cervello: i ricercatori hanno cercato di capire se ed in che modo può influenzare la neurogenesi, ovvero la nascita e la formazione di nuovi neuroni. La ricerca, condotta su animali, svela che quando non si muovono le gambe per un periodo di tempo protratto, anche il numero di cellule staminali neurali, da cui si formano i neuroni, risulta inferiore. I risultati, pubblicati su Frontiers in Neuroscience, aprono nuove prospettive di studio nell’ambito di malattie neurologiche in cui il paziente non può muovere le gambe.

