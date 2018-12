Solstizio d’inverno 2018, tra Luna fredda e stelle cadenti

Share this:











Solstizio d’inverno 2018: Luna fredda e pioggia di meteore. lo spettacolare cielo del 21 dicembre 2018 ci riserva queste tre sorprese. Così, il 21 dicembre, che apre l’inverno astronomico, coincide anche con l’ultima luna piena dell’anno, detta anche Luna fredda (Cold Moon o Full Long Night Moon, espressioni coniate in America) e con le stelle cadenti Ursidi, che ha un picco fra le notti del 21 e 22 dicembre 2018.

Il solstizio d’inverno è il momento in cui il Sole si trova alla minima altezza sulla sfera celeste ed è alla massima distanza al di sotto dell’Equatore celeste (vedi immagine sotto): per questo per l’emisfero boreale il giorno in cui cade è il più corto dell’anno (e la notte la più lunga). Nel 2018 il solstizio d’inverno ricorre il 21 dicembre, precisamente alle nostre ore 23:23, mentre nel 2019 sarà il 22 dicembre, come anche è accaduto nel 2015 e in media avviene ogni 4 anni: ogni anno questa particolare posizione viene raggiunta con circa 6 ore di ritardo, ritardo che si annulla dopo quattro anni, in occasione dell’anno bisestile.

