Share this:











IL SINTOMO è simile, ma l’insonnia non è una sola. Anzi: esistono ben cinque diversi sottotipi di questo disturbo del sonno, catalogabili in base ai tratti di personalità prevalenti in chi ne soffre. E, ancor più importante, legati a una differente efficacia dei trattamenti farmacologici oggi disponibili. A rivelarlo è una ricerca dell’Istituto Olandese per le Neuroscienze di Amsterdam, appena pubblicata su Lancet Psychiatry.

Continua a leggere su Repubblica.it