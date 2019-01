La febbre ci aiuta a combattere le infezioni. Perché?

Share this:











Non tutti i mali vengono per nuocere: se da una parte ci costringe a rimanere a letto, con dolori vari e mal di testa, dall’altra la febbre è un noto meccanismo di difesa, che con un incremento della temperatura corporea aiuta a ridurre la proliferazione dei microrganismi patogeni e a potenziare l’attività delle cellule immunitarie. Ma in che modo? A raccontarlo sulle pagine di Immunity sono stati gli scienziati dell’Istituto di biochimica e biologia cellulare di Shanghai che hanno scoperto come in un gruppo di topi la febbre riuscirebbe a potenziare l’attività di specifiche proteine presenti sulla superficie delle cellule immunitarie, come i linfociti, per renderle maggiormente in grado di muoversi tramite i vasi sanguigni e raggiungere il sito di infezione.

Verso l’infezione

Per raggiungere un’infezione, i globuli bianchi devono aderire alla parete un vaso sanguigno e migrare successivamente verso il tessuto infetto. Per permettere questa adesione, sulla superficie dei linfociti vengono espresse alcune molecole di adesione cellulare, note come integrine, che controllano appunto il movimento delle cellule durante l’infiammazione. “Una cosa positiva della febbre è che può promuovere il movimento dei linfociti nel sito di infezione, così che si avranno più cellule immunitarie nella regione infetta”, ha spiegato l’autore dello studio JianFeng Chen dell’Istituto di biochimica e biologia cellulare di Shanghai.

Febbre e integrine

In questo studio, i ricercatori hanno scoperto che la febbre aumenta l’espressione della proteina da shock termico chiamata Hsp 90 (la cui funzione è quella di mantenere integra la struttura della cellula durante temperature elevate), nei linfociti T. Questo meccanismo è fortemente dipendente dalla temperatura. “In questo studio abbiamo scoperto che l’Hsp90 può essere indotto solo a temperature superiori a 38,5 ° C”, spiega Chen. Questa proteina si lega poi a un tipo di integrina presente sui linfociti, la α4, che promuove così l’adesione dei linfociti ai vasi sanguigni e, infine, una rapida migrazione al sito di infezione.

Secondo i ricercatori dunque l’Hsp90 indotta dalla febbre induce l’attivazione delle integrine. Ma non solo: può inoltre legarsi a due integrine portando quindi a un raggruppamento di queste molecole di adesione sulla superficie dei linfociti. Di conseguenza, le integrine attivano la via di segnalazione per promuovere la migrazione dei linfociti. “I nostri risultati mostrano che questo meccanismo non si applica solo ai linfociti T ma anche ai globuli bianchi monociti”, ha spiegato Chen. “È un meccanismo generale che può essere applicato a molte cellule immunitarie che esprimono sulla loro superficie le integrine α4”.

Per confermare i risultati della ricerca, gli scienziati hanno condotto alcuni esperimenti su un gruppo di topi: nei test in cui il rapporto tra Hsp90 e l’integrina è stato bloccato, i ricercatori hanno osservato che i topi morivano molto rapidamente.

Malattie autoimmuni

I ricercatori ora ipotizzano che anche altre tipologie di stress, e non solo la febbre, possono indurre l’espressione di Hsp90. “Pensiamo che questa via di Hsp90-α4 integrina possa essere coinvolta in diverse patologie, come le malattie autoimmuni e il cancro”, ha concluso Chen. Nelle malattie autoimmuni, per esempio, il movimento anomalo delle cellule immunitarie verso diversi organi o tessuti può portare a diverse complicanze. “Ma se riuscissimo a bloccare questo percorso, potremmo forse inibire il movimento delle cellule immunitarie durante le infiammazioni croniche e nelle malattie autoimmuni”.

Riferimenti: Immunity