4Words per sbirciare nel futuro dell’innovazione in sanità

Sostenibilità, Paura/Coraggio, Reti/Network e (R)evolution. No, non è un rebus. Nè un quesito da settimana enigmistica. Eppure potrebbe esserlo, potrebbe essere uno di quei set di parole tra le quali si deve trovare un collegamento. In questo caso il comune denominatore sarebbe “innovazione”: sono queste infatti le parole protagoniste della quarta edizione del congersso 4Words – Le parole dell’innovazione in sanità, che avrà luogo il 30 gennaio 2020 presso il Centro Congressi Fontana di Trevi.

Come ogni anno, l’evento dedicato futuro della pratica clinica e della ricerca medica, ideato e organizzato da Il Pensiero Scientifico Editore e dal Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario regionale del Lazio, Asl Roma 1, porta al pubblico le parole chiave protagoniste del progetto Forward. di confronto, riflessione e approfondimento su aspetti fondamentali per il futuro del settore sanitario per tutti gli interessati: medici, ricercatori, industrie farmaceutiche, divulgatori, pubblico. Quattro volte l’anno, sull’omonima rivista Forward, uno di questi aspetti (una delle parole chiave, appunto) viene esplorato in tutte le sue sfaccettature.

In continuità con le edizioni precedenti, a presentare queste parole al pubblico romano ci saranno ospiti di altissimo profilo internazionale in grado di offrire visioni di grande lungimiranza quanto strumenti di pratica applicabilità. Come Harald Schmidt, Direttore del Dipartimento di medicina personalizzata dell’Università di Maastricht che nell’ambito della sessione dedicata alle Reti, introdurrà il pubblico all’approccio sempre più riconosciuto alla malattia chiamato Network Medicine.

Di particolare interesse si preannuncia la sessione dedicata alla sostenibilità, che vedrà la partecipazione di due esperti del calibro di Sir Michael Marmot e Richard Wilkinson. Il primo, professore emerito di epidemiologia presso lo University College London e autore della rinomata Marmot Review sulle disuguaglianze sanitarie nel Regno Unito, si soffermerà sul legame che c’è tra giustizia sociale e sostenibilità in ambito sanitario. Wilkinson, professore emerito di epidemiologia sociale alla University of Nottingham Medical School e autore di due best seller dedicati alle diseguaglianze nelle società moderne, spiegherà perché una società più giusta ed “equa” sia di beneficio per tutti, anche per i cittadini più benestanti.

Tra gli altri ospiti, Guido Caldarelli, docente della Scuola IMT Alti Studi Lucca ed esperto di Scienza delle Reti, e Francesca Fedeli, attivista dei diritti dei pazienti e fondatrice, insieme al marito Roberto D’Angelo di Fightthestroke, una fondazione che sviluppa soluzioni a favore dei giovani con Paralisi Cerebrale Infantile.

La partecipazione all’evento gratuita ma è necessaria la registrazione (qui) e il programma completo è disponibile sulla pagina del congresso (qui).