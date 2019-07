Acqua sulla Luna, potrebbe essercene più di quanto creduto

Ci sono crateri, nella regione del polo Sud della Luna, che non vedono mai la luce del giorno. Crateri che, secondo un nuovo studio dell’università della California, a Los Angeles, potrebbero contenere al loro interno milioni di tonnellate di ghiaccio. Una quantità di acqua presente sulla superficie lunare, spiegano i ricercatori sulle pagine di Nature Geoscience, molto maggiore rispetto a quanto pensato finora e ciò potrebbe essere un’ottima notizia per le future missioni sulla Luna, come Artemide della Nasa che partirà nel 2024.

Per capirlo, il team di ricercatori ha messo a paragone i dati della sonda Messenger sulle aree in ombra di Mercurio e i dati della sonda Lunar Reconnaissance Orbiter (Lro) della Nasa, sui crateri del nostro satellite. Dal confronto, il team ha concluso che i depositi di ghiaccio, a volte di diversi metri di spessore, possono sopravvivere per lunghissimi periodi di tempo all’interno dei crateri in ombra vicino al polo sud della Luna. E poiché sono protetti dalla luce solare, a temperature che durante la notte possono scendere fino a -233 gradi, il loro interno potrebbe ospitare grandi quantità di ghiaccio.

Inoltre, poiché la Luna è priva di atmosfera, spiegano i ricercatori del Goddard Space Flight Center della Nasa in un precedente studio, la sua superficie non viene protetta e l’interno dei crateri è costantemente esposto a impatti meteorici e ai gas ionizzati provenienti dal Sole, noti come vento solare. A causa dell’erosione sulla superficie lunare, secondo il nuovo studio, i crateri potrebbero quindi far fuoriuscire particelle d’acqua al loro esterno. “Le persone pensano che alcune aree di questi crateri polari intrappolino l’acqua e basta”, ha dichiarato William M. Farrell, responsabile della ricerca, in una nota. “Ma ci sono particelle di vento solare e meteoroidi che colpiscono la superficie e possono dare il via a reazioni che si verificano in genere a temperature superficiali più calde. È qualcosa a cui non abbiamo mai pensato”.

È improbabile che sapremo esattamente quanta acqua è intrappolata in questi crateri finché non invieremo astronauti sulla Luna. Ma, secondo le ipotesi di questo nuovo studio, circa 12mila crateri in ombra sulla Luna potrebbero contenere potenzialmente milioni di tonnellate di ghiaccio. Un dato, concludono i ricercatori, importante per le prossime missioni sul nostro satellite, perché potrebbe rendere molto più fattibili i programmi per stabilire una base permanente sul nostro satellite.

Ricordiamo, infine, che proprio nei giorni scorsi è stata lanciata la sonda, interamente made in India, Chandrayaan 2. L’obiettivo sarà quello di farla scendere il prossimo 7 settembre in un’area del polo sud della Luna, mai toccata in precedenza.

