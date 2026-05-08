Appena scoperto e già estinto? Il verme fantasma dei ghiacciai alpini

Si chiama Cernosvitoviella cryophila e fino a pochi mesi fa non esisteva nella letteratura scientifica. Oggi esiste sulla carta, ma probabilmente non esiste più in natura. Una storia paradossale documentata in uno studio pubblicato a marzo 2026 su Acta Zoologica Bulgarica da un team di ricercatrici del MUSE (Museo delle Scienze di Trento) e dell’Accademia Polacca delle Scienze di Cracovia.

Un cugino del lombrico

Protagonista della vicenda è un minuscolo verme (lungo appena 1,8-3,3 millimetri) appartenente alla famiglia degli Enchytraeidae, cugino lontano del lombrico ma adattato alla vita estrema dei torrenti glaciali d’alta quota. Lo aveva incontrato, senza saperlo, il progetto europeo AASER (Arctic and Alpine Stream Ecosystem Research) alla fine degli anni Novanta, raccogliendo quasi 500 campioni nei corsi d’acqua alimentati dal ghiacciaio del Carè Alto, nel Parco Naturale Adamello Brenta, in Trentino. Quegli invertebrati erano stati conservati nelle collezioni del museo, dove hanno dormito per quasi trent’anni. Quando le ricercatrici Elżbieta Dumnicka e Valeria Lencioni li hanno analizzati con attenzione, hanno trovato qualcosa di inedito: una specie mai descritta prima, con caratteristiche morfologiche uniche, come un imbuto spermatico eccezionalmente lungo e cilindrico, che la distingue nettamente dalle altre 23 specie note del genere. Il nome, cryophila (amante del freddo) non è scelto a caso: questo organismo viveva in acque con temperature prossime allo zero, strettamente dipendente dalle condizioni glaciali del suo habitat. L’olotipo, cioè l’esemplare di riferimento ufficiale per la descrizione della specie, è conservato all’Istituto per la Conservazione della Natura dell’Accademia Polacca delle Scienze di Cracovia. Altri due esemplari sono depositati al MUSE di Trento.

Un ecosistema che non esiste più

E però. Quando nel 2022 il team è tornato sugli stessi torrenti della Val Conca dove erano stati raccolti i campioni originali, la C. cryophila non c’era più. Sparita. Eppure nei campioni del 1996-1997 era abbondante, presente in più siti lungo il sistema fluviale, e condivideva l’habitat con altre sette specie dello stesso genere. Cosa è successo? In 25 anni, l’habitat si è trasformato in modo radicale: il ghiacciaio del Carè Alto si è ridotto da circa 18 ettari a circa 9 – praticamente dimezzato in superficie – e il torrente Conca si è allungato di circa 300 metri. La temperatura massima giornaliera dell’acqua al sito più a monte è salita da 3,1°C nell’agosto 1996-1997 a 7,8°C nell’agosto 2022: quasi cinque gradi in più nello stesso punto, nello stesso mese. Quello che era un ambiente estremo e inospitale, dominato dal ghiaccio e dalle acque gelide, è diventato qualcosa di diverso: più caldo, colonizzato da nuovi macroinvertebrati che prima non riuscivano a sopravvivere in quelle condizioni.

Le specie più specializzate all’ambiente glaciale, come la C. cryophila, sembrano insomma avere un destino già scritto. Le ricercatrici sono però caute: le cause della scomparsa restano formalmente da accertare e sono necessari ulteriori studi per comprendere la vera distribuzione della specie e le sue esigenze ecologiche. Il clima è il principale indiziato, non ancora il colpevole certificato.

Una sentinella della crisi climatica

La storia di questo piccolo verme non è un caso isolato. Gli ecosistemi alpini sono tra i più vulnerabili al riscaldamento globale e ciò che accade nelle zone d’alta quota è spesso anticipatore di quello che si diffonderà altrove. Secondo il rapporto IPCC del 2022 sui sistemi montani, le Alpi si stanno riscaldando a una velocità doppia rispetto alla media globale: negli ultimi cent’anni la temperatura media è aumentata di circa 2°C, contro 1°C a livello mondiale. I ghiacciai alpini, che secondo dati del World Glacier Monitoring Service negli ultimi decenni hanno perso in media il 50% del loro volume, non sono solo riserve d’acqua dolce: sono habitat. Il loro ritiro cancella nicchie ecologiche uniche, e spesso ancora inesplorate dalla scienza.

Il caso di C. cryophila dimostra insomma che alcune specie potrebbero estinguersi prima ancora di essere formalmente descritte. Se quei campioni del 1996-1997 non fossero stati conservati con cura nei cassetti di un museo questa specie non avrebbe mai lasciato traccia della sua esistenza. In questo senso, lo studio dice che gli invertebrati dei torrenti glaciali sono sentinelle silenziose. Quando spariscono, qualcosa di irreversibile è già avvenuto. La scoperta di una nuova specie dimostra che la biodiversità nascosta è ovunque. Ma il tempo per conoscerla, prima che scompaia, si sta assottigliando.

Foto Andrea Inzani, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons