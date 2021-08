Scoiattoli campioni di parkour, ma c’è un trucco

L’animale perfetto per il parkour? Nessun dubbio: lo scoiattolo. Lo dimostra uno studio uscito ieri su Science che ha coinvolto gli scoiattoli volpe che si aggirano nel campus dell’Università di Berkeley, opportunamente attirati con invitanti noccioline. Uno studio volto a comprendere le decisioni – pressoché istantanee – che questi agili animali prendono abitualmente mentre corrono e saltano da un ramo all’altro per eludere i loro predatori.

Come si diventa acrobati?

Come vi raccontiamo in questo video, per capire come migliorare le capacità dei robot di superare ostacoli naturali o artificiali, gli scienziati dell’Università di Berkeley hanno osservato alcuni scoiattoli volpe alle prese con tre diversi esperimenti. Esercizi acrobatici che, assicurano, non hanno messo a repentaglio la sicurezza degli animali: “Nessun partecipante è mai caduto, nonostante salti incerti e atterraggi troppo alti o troppo bassi”, afferma Nathaniel Hunt, autore dello studio. Probabilmente, ipotizza, gli scoiattoli sanno di poter contare sui propri artigli affilati se sbagliano i calcoli.