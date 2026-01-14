Alcuni cani possono imparare un sacco di parole, come ci riescono?

I cani ascoltandoci imparano, come noi. Alcuni ricercatori per esempio hanno appena scoperto che i cani (non tutti, lo specifichiamo subito) sono capaci di imparare i nomi di nuovi oggetti per il solo fatto di sentirli ripetere. Imparano ascoltandoci anche quando non si parli o giochi direttamente con loro. Questi cani speciali sono i protagonisti di un nuovo studio appena pubblicato su Science, che aiuta a comprendere meglio anche le basi cognitive del linguaggio.

Cani gifted

I cani in questione sono noti agli addetti ai lavori come Gifted Word Learner dogs, ovvero cani particolarmente dotati per l’apprendimento di parole. I ricercatori ne parlano come di animali capaci di apprendere con relativa facilità nuove parole, descritti già nel 2021 come esemplari “eccezionali” dallo stesso team della Eötvös Loránd University di Budapest da cui arriva anche il nuovo studio. L’ateneo ungherese vanta una ricca esperienza in fatto di studi sulle abilità cognitive dei cani. Da qui per esempio arrivano ricerche grazie a cui sappiamo che i cani non solo capiscono cosa diciamo ma anche l’intonazione che utilizziamo, riuscendo a captare le emozioni che vi si celano.

Questa volta i ricercatori, tra cui anche l'italiana Claudia Fugazza, si sono concentrati sui cani Gifted Word Learner dogs per approfondire i meccanismi legati all'apprendimento di nuove parole, grazie alla collaborazione di alcuni di questi animali e dei loro padroni (se pensate che anche il vostro Fido sia uno di questi cani e vorreste testarne scientificamente le capacità, sul sito dell'università c'è una pagina dedicata al reclutamento dei cani gifted).

I cani ci ascoltano e imparano

In particolare i ricercatori si sono chiesti: ok, questi cani sono eccezionali nell’imparare nuove parole con estrema velocità. Ma come possono farlo? È necessario che ascoltino i nomi mentre si mostra loro l’oggetto (un gioco), mentre si interagisce con loro, o magari riescono a impararlo anche solo ascoltando le nostre conversazioni? In sostanza, ci somigliano al punto da essere paragonati a un bimbo di un anno e mezzo circa, che riesce appunto a imparare i nomi degli oggetti in questo modo?

Per rispondere alla domanda i ricercatori hanno condotto una serie di esperimenti. Di base, spiegano gli autori, i cani sentivano nominare e indicare l’oggetto, quindi ci giocavano insieme ai loro padroni e poi da soli. Per capire quanto le condizioni di presentazione dell’oggetto influenzassero l’apprendimento, in alcuni casi il gioco era nominato durante il gioco con i padroni, in altri veniva nominato in una conversazione tra i famigliari, in altri era nominato ma fuori dalla loro vista. Successivamente i ricercatori hanno messo alla prova i cani chiedendo loro di recuperare da un mucchio di giochi quello nuovo (in realtà negli esperimenti due nuovi giochi sono stati usati). I risultati hanno mostrato che i cani avevano imparato il nome del nuovo oggetto durante gli esperimenti, anche solo quando ne sentivano parlare tra i loro famigliari e anche quando dopo averlo visto veniva loro allontanato (ma ancora nominato). Per confronto, i ricercatori hanno anche condotto alcuni esperimenti anche su cani non dotati di questa caratteristica. In questo caso, spiegano, gli animali mostravano solo capacità di riconoscere i giochi nuovi, non di riconoscerli in base al loro nome.

Cani e linguaggio

“Per i proprietari di Gifted Word Learner dogs la nostra scoperta di questa capacità potrebbe non essere una sorpresa. Spesso infatti ci riferiscono che i loro cani hanno appreso o compreso parole ascoltando conversazioni non rivolte a loro – commenta a Wired Fugazza – I nostri studi spesso si ispirano a osservazioni dirette e/o a fatti e aneddoti riportati dai proprietari che condividono la loro vita con questi cani”.