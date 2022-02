Come se ci fosse un domani: il podcast sulla crisi climatica

Alluvioni, siccità, ondate di calore o di freddo polare, ghiacciai che arretrano e mari che avanzano cancellando spiagge, isole, città. I cambiamenti climatici che stanno ridisegnando il mondo prefigurano un futuro apocalittico. Ma che sta succedendo alla Terra? Riuscirà l’umanità, che ha finalmente preso coscienza delle sue responsabilità nella crisi climatica, a prendere contromisure efficaci per limitare i danni? Le risposte a queste angosciose e impellenti domande le trovate in «Come se ci fosse un domani», un podcast ideato e realizzato da Valentina Guglielmo nella forma di dialogo, a due o più voci, con alcuni autorevoli testimoni del cambiamento climatico. Giornalisti e scrittori, come Fabio Deotto, Elisabetta Tola e Marco Boscolo, il climatologo Luca Mercalli, uno degli alpinisti italiani più esperti, Mario Vielmo, e non ultimo l’astronauta Luca Parmitano. Quattro puntate di circa mezz’ora che, una a settimana, troverete su Galileo a partire da oggi lunedì 21 febbraio.

In questa prima puntata, assieme a Fabio Deotto, giornalista e autore del libro “L’altro mondo, la vita in un pianeta che cambia” si parla di sostalgia, ecoansia, gentrificazione climatica cercando di far luce sui motivi per cui gli esseri umani fanno fatica a prendere sul serio la questione climatica, e di conseguenza a intraprendere azioni per combatterla o arginarla. Convinti che una maggiore consapevolezza dei limiti cognitivi della nostra specie sia funzionale alla soluzione del problema.

Buon ascolto, dunque, e poi appuntamento al prossimo lunedì.