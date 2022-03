Cercatori di fresco. Storia della migrazione in montagna di Luca Mercalli

Luca Mercalli, climatologo italiano noto al grande pubblico soprattutto come divulgatore, da oltre 35 anni analizza dati meteorologici presiedendo la Società meteorlogica italiana, si occupa del monitoraggio dei ghiacciai ed è esperto di storia climatica delle Alpi.

È lui l’ospite e il protagonista del terzo episodio di “Come se ci fosse un domani”. Non solo teoria, ma anche – e soprattutto – pratica: il climatologo ha ristrutturato un rifugio del 1750 in Alta Val di Susa, nella frazione di Vazon (comune di Oulx), rendendolo altamente sostenibile ed efficiente dal punto di vista energetico e riuscendo ad ottenere, a lavori conclusi, la certificazione di “Casa clima”. La storia è raccontata nel suo ultimo libro “Salire in montagna. Prendere quota per fuggire al riscaldamento globale”, un diario nel quale Mercalli scrive di tutta l’esperienza di acquisto, ristrutturazione e vita nella sua nuova casa a 1650 metri.

L’interno del rifugio del climatologo

Si tratta di un esempio di rivalutazione di una baita montana che rappresenta un fenomeno di migrazione programmata di cui sentiremo sempre più parlare in futuro, quando le città d’estate diventeranno invivibili a causa dell’aumento delle temperature.

In questo episodio parleremo, quindi, di migrazione programmata e del perché è così importante che sia le persone, sia le comunità montane si preparino per tempo evitando di farsi trovare impreparati quando questo fenomeno migratorio diventerà emergenziale. Mercalli ci descriverà il suo rifugio in alta quota e tutte le soluzioni adottate per renderlo autosufficiente dal punto di vista energetico e (in parte anche) alimentare, e rifletteremo insieme sui costi – immediati e sul lungo termine – e sui fenomeni climatici estremi.

Come sempre, quindi, buon ascolto.

