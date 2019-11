Come seguire online il transito di Mercurio

Oggi, dalle 13:35 ore italiana, sarà possibile osservare Mercurio muoversi come un piccolo puntino nero sul Sole per circa tre ore, fino al tramonto. Il transito di Mercurio davanti al Sole è considerato un evento abbastanza raro: avviene circa 13 volte in un secolo. L’ultimo è stato visibile in Italia il 9 maggio 2016 e il prossimo è atteso per il 13 novembre del 2032.

Non sarà possibile osservarlo a occhio nudo, ma con binocoli e telescopi ben schermati per evitare danni permanenti alla vista, come ricordano dalla Nasa, illustrando i modi più semplici e sicuri per puntare gli occhi su quel puntino nero che macchia oggi il Sole.

Ma anche per chi non avrà a disposizione un telescopio, o per chi, complici li cattive condizioni meteo, non riuscirà a vedere il Sole, online sono diversi gli appuntamenti per non perdersi il transito di Mercurio. Ne abbiamo selezionati alcuni.

Virtual Telescope offre una diretta dell’evento a partire dalle 13.28 ore italiane

Il Royal Museums Greenwich trasmetterà le immagini catturate dai telescopi dei suoi esperti astronomi, con tanto di diretta Facebook

A cura dell’Inaf è prevista la diretta streaming del transito grazie alle immagini catturate dal Telescopio Nazionale Galileo nelle Canarie (sotto, a seguire).

Infine, su Twitter gli hashtag per non perdersi l’evento sono #Mercury e #MercuryTransit.