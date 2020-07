La cometa Neowise si sta avvicinando alla Terra

Scoperta alla fine dello scorso marzo, è diventata famosa solo di recente, la cometa Neowise (C/2020 F3), quando ha cominciato a brillare nei cieli mattutini e serali così forte da vederla a occhio nudo. Al momento la cometa si sta allontanando dal Sole, dopo essergli passata vicinissima (si fa per dire, a più di 40 milioni di km di distanza), e si sta dirigendo nei dintorni del nostro pianeta. Passando a tutta distanza di sicurezza, anche in questo caso, a oltre 100 milioni di km, il prossimo 23 luglio.

L’eccezionale luminosità, come dimostrano le immagini della cometa catturata da diversi astrofotografi in giro per il mondo, rendono Neowise un oggetto speciale. La luminosità, misurabile in termini di magnitudine (dove i valori maggiori indicano una minore luminosità), è cresciuta nelle scorse settimane fino a raggiungere valori di 1-2, riferisce Earth Sky. Nei prossimi giorni però la cometa tenderà a diminuire di nuovo la sua luminosità. Secondo l’Unione astrofili italiani potrebbe raggiungere per la fine del mese il valore di 3-4.

Se cercare di vederla dal vivo rimane l’opzione di certo più affascinante – ricordate, dopo il tramonto, guardando verso nord-ovest, tenendo presente che la cometa è piuttosto bassa sull’orizzonte – non mancherà occasione anche di seguire l’emozione anche online. Il progetto Virtual Telescope, dopo aver osservato già nei giorni passati la cometa – e averla immortalata insieme alla Stazione spaziale – ha messo in programma proprio per il 23 luglio una diretta live per osservare Neowise. Pronti a non perdervi lo spettacolo? Nell’attesa provate a cercarla anche dal vivo.

Comet #C2020F3 #NEOWISE is so bright we could have a terrific imaging session from Rome this morning, with the comet hanging above the legendary monuments of the City. The @Space_Station joined the show! #NASA @NASA @esa @ESA_Italia



-> https://t.co/CiHnUR2Jed pic.twitter.com/VjzmNRDwhq — Virtual Telescope (@VirtualTelescop) July 7, 2020

Credits immagine di copertina: NASA Johnson via Flickr CC