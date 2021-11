DART: parte la missione della Nasa per colpire un asteroide

Ci siamo. Domani, mercoledì 24 novembre alle 08:20 ora italiana, è previsto il lancio della sonda DART (Double Asteroid Redirection Test), l’ambiziosa missione della Nasa per colpire e reindirizzare il percorso di un asteroide in orbita intorno alla Terra. La sonda della NASA verrà lanciata su un razzo SpaceX Falcon 9 dalla Vandenberg Space Force Base in California, ed è diretta verso l’asteroide binario Didymos, composto da un corpo primario (con un diamentro di circa 780 metri) e da un corpo secondario di dimensioni ridotte (circa 160 metri di diametro). L’obiettivo di DART è Dimorphos, il satellite in orbita intorno all’asteroide più grande: ha infatti la dimensione tipica degli asteroidi che potrebbero rappresentare una minaccia per la Terra in futuro.

Il sistema binario Didymos viene costantemente osservato dai telescopi terrestri per misurare con precisione le sue caratteristiche prima dell’impatto con DART, previsto per l’autunno del prossimo anno. E dopo che sarà avvenuto l’impatto? Nel 2024 verrà lanciata in orbita Hera, satellite progettato dall’ESA (Agenzia Spaziale Europea) per effettuare un’indagine dettagliata delle conseguenze della collisione di DART. I risultati della missione permetteranno di verificare l’efficacia di questo nuovo sistema di difesa planetaria da utilizzare in caso di asteroidi pericolosi.

Sarà possibile seguire la diretta del lancio di DART sulle diverse piattaforme della NASA: sui canali TV e YouTube e sull’app e i canali social dell’agenzia. Saranno inoltre trasmessi in diretta numerosi incontri scientifici di approfondimento aperti al pubblico con la possibilità di porre domande agli esperti della Nasa e al team di DART. E voi, che vorreste chiedere?