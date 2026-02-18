HomeSalutePerdere peso: abbiamo sopravvalutato il digiuno intermittente
Salute

Perdere peso: abbiamo sopravvalutato il digiuno intermittente

Marta Musso
Marta Musso
digiuno intermittente
(Foto: Kirill Tonkikh su Unsplash)

A confutarne ancora una volta l’efficacia del digiuno intermittente in termini di perdita di peso è stata una nuova revisione sistematica pubblicata su Cochrane, secondo cui questo schema alimentare, tanto sponsorizzato dai social media e dagli influencer, non sarebbe invece all’altezza delle aspettative. O meglio, dimostra come non ci siano ancora prove che il digiuno intermittente porti a una maggiore perdita di peso nelle persone in sovrappeso o obese rispetto alle tradizionali diete ipocaloriche.

Nessuna differenza nella perdita di peso

Per giungere a questa conclusione, i ricercatori hanno passato in rassegna i dati di 22 studi clinici randomizzati che hanno coinvolto quasi 2 mila adulti in Nord America, Europa, Cina, Australia e Sud America. Gli studi hanno seguito i partecipanti, tutti in sovrappeso o obesi, per un massimo di 12 mesi, esaminando diverse forme di digiuno intermittente, tra cui il digiuno a giorni alterni, il digiuno periodico e l’alimentazione a tempo limitato, seguendo i partecipanti per un massimo di 12 mesi. I ricercatori hanno così potuto confrontare il digiuno intermittente con i consigli dietetici tradizionali e con l’assenza di interventi, scoprendo che questo schema alimentare non sembra avere un effetto clinicamente significativo sulla perdita di peso rispetto alle altre opzioni. “Il digiuno intermittente non sembra funzionare per gli adulti sovrappeso o obesi che cercano di perdere peso”, ha affermato l’autore principale Luis Garegnani, del Cochrane Associate Centre presso la Universidad Hospital Italiano de Buenos Aires.

La moda del digiuno intermittente

Oltre a sottolineare la disponibilità di dati ancora molto limitata e la segnalazione degli effetti collaterali disomogenea, che non ha quindi permesso ai ricercatori di trarre conclusioni, i ricercatori hanno evidenziato come l’enorme interesse da parte del grande pubblico verso il digiuno intermittente sia in parte ingiustificato. E più precisamente che l’hype cresciuta intorno a questa moda superi le evidenze a favore di questo schema alimentare. “Il digiuno intermittente può essere un’opzione ragionevole per alcune persone, ma le prove attuali non giustificano l’entusiasmo che vediamo sui social media“, ha continuato l’esperto.

L’epidemia di obesità

L’obesità, ricordiamo brevemente, è una condizione cronica che rappresenta una delle principali cause di morte nei paesi ad alto reddito, mentre, secondo le stime dell’Organizzazione mondiale della sanità, è più che triplicata dal 1975 tra gli adulti. Tuttavia, va precisato che ancora pochi studi hanno esaminato i risultati a lungo termine del digiuno intermittente, coinvolgendo inoltre prevalentemente partecipanti di Paesi ad alto reddito. Sebbene, quindi, i risultati della nuova revisione possano fornire indizi, servono ulteriori indagini per poterli applicare a livello globale. “Con le prove attualmente disponibili, è difficile formulare una raccomandazione generale”, ha concluso la co-autrice Eva Madrid, della Cochrane Evidence Synthesis Unit Iberoamerica. “I medici dovranno valutare caso per caso quando consigliano a un adulto in sovrappeso di perdere peso“.

Via: Wired.it
Credits immagine: Kirill Tonkikh su Unsplash



















Articoli Correlati


RESTA IN ORBITA








ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER


Articoli recenti
Carica altri
                                    

            

        

        
    
 


    

                

            






























CHI SIAMO



Galileo, Giornale di scienza e problemi globali è la prima testata giornalistica italiana online dedicata ai temi della ricerca scientifica e tecnologica e ai problemi politico-sociali globali, come la tutela dell’ambiente, i diritti umani e la pace. Il giornale è stato fondato a Roma nel gennaio del 1996 da un gruppo di scienziati e di giornalisti scientifici.


Contattaci:  info@galileonet.it




SEGUICI












© 2025 Galileo Servizi Editoriali s.r.l. · Tutti i diritti riservati. · Credits Regsitrazione n° 76/97 del 14 febbraio 1997 Tribunale di Roma Privacy Policy Cookie Policy