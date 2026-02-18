Perdere peso: abbiamo sopravvalutato il digiuno intermittente

Oltre a sottolineare la disponibilità di dati ancora molto limitata e la segnalazione degli effetti collaterali disomogenea, che non ha quindi permesso ai ricercatori di trarre conclusioni, i ricercatori hanno evidenziato come l’enorme interesse da parte del grande pubblico verso il digiuno intermittente sia in parte ingiustificato. E più precisamente che l’hype cresciuta intorno a questa moda superi le evidenze a favore di questo schema alimentare. “Il digiuno intermittente può essere un’opzione ragionevole per alcune persone, ma le prove attuali non giustificano l’entusiasmo che vediamo sui social media“, ha continuato l’esperto.

L’epidemia di obesità

L’obesità, ricordiamo brevemente, è una condizione cronica che rappresenta una delle principali cause di morte nei paesi ad alto reddito, mentre, secondo le stime dell’Organizzazione mondiale della sanità, è più che triplicata dal 1975 tra gli adulti. Tuttavia, va precisato che ancora pochi studi hanno esaminato i risultati a lungo termine del digiuno intermittente, coinvolgendo inoltre prevalentemente partecipanti di Paesi ad alto reddito. Sebbene, quindi, i risultati della nuova revisione possano fornire indizi, servono ulteriori indagini per poterli applicare a livello globale. “Con le prove attualmente disponibili, è difficile formulare una raccomandazione generale”, ha concluso la co-autrice Eva Madrid, della Cochrane Evidence Synthesis Unit Iberoamerica. “I medici dovranno valutare caso per caso quando consigliano a un adulto in sovrappeso di perdere peso“.