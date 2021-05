Tutti pronti per l’eclissi e la Superluna del 26 maggio: ecco le dirette

Domani 26 maggio arriva la terza Superluna dell’anno e anche la più grande. Una Superluna – termine non tecnico ma colloquiale – è una luna piena che si trova nel punto dell’orbita più vicino alla Terra, al perigeo. Questa volta, peraltro, il perigeo è leggermente più ravvicinato e questo farà apparire la Luna possibilmente più ampia (agli occhi davvero esperti, suggestioni a parte). Ma non è tutto: sempre domani, verso l’ora di pranzo, c’è anche un’eclissi totale di Luna, purtroppo non visibile dall’Europa, che potrà essere seguita in diretta streaming. Ecco come godere dell’eclissi e come osservare la Superluna al telescopio (meteo permettendo) grazie alla diretta dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) con un intervento di Samantha Cristoforetti.

La diretta dell’eclissi

Sarà possibile seguire la diretta dell’eclissi totale di Luna dalla pagina web del Virtual Telescope Project dell’astrofisico Gianluca Masi, dalle nostre ore 12. L’eclissi comincia infatti alle 11,45, anche se all’inizio l’oscuramento sarà soltanto parziale. L’eclissi totale di Luna si verifica in un intervallo di tempo piuttosto ridotto, fra le 13,11 e le 13,26. Dopo l’eclissi totale, che finisce alle 13,26, c’è un altra fase in cui l’oscuramento è di nuovo parziale e questa termina alle 14,52. Se abbiamo qualche minuto nella pausa pranzo possiamo seguire l’eclissi qui.

La diretta della Superluna

A differenza dell’eclissi, che non sarà visibile dai nostri cieli, per godere dello spettacolo della Superluna ci basta alzare gli occhi verso l’alto. La Superluna del 26 maggio è detta “dei fiori”, dato che siamo nel pieno della fioritura primaverile. Questo nome, non scientifico, ma dato dai nativi americani molto tempo fa, è rimasto per tradizione, ricordando che tutte le Superlune hanno nomi stravaganti di questo genere.

Oltre a guardare il cielo, per avere qualche informazione in più e ascoltare il racconto speciale dell’astronauta Samantha Cristoforetti possiamo seguire la diretta dell’Inaf dalle 21,30 alle 23. La serata, condotta dal ricercatore e astronomo Sandro Bardelli, inizia alle 21,30 con la spiegazione di che cos’è una superluna. Alle 21,45, poi, conosceremo i segreti della Luna, fra ricerca e missioni spaziali, mentre alle 22,15 cominceranno le osservazioni della Superluna al telescopio – meteo permettendo – fino alle 23.

Durante la serata anche Samantha Cristoforetti racconterà la Luna. Il 3 marzo 2021 l’Agenzia Spaziale Europea ha annunciato che Cristoforetti tornerà in orbita per la seconda volta nel 2022 sulla Stazione Spaziale Internazionale. A lei è stato dedicato un asteroide chiamato ufficialmente (15006) Samcristoforetti e l’Inaf ha realizzato una campagna di astrofotografia #UnAsteroidePerSamantha, per dare un tributo all’astronauta italiana. In occasione della diretta per la Superluna Samantha riceverà questo omaggio di Inaf.