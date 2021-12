Per Santa Lucia tornano le Geminidi, le meteore di dicembre

Sono le notti delle Geminidi quelle a cavallo di Santa Lucia. Se avete mancato l’appuntamento quella passata, riprovateci stasera, quando le Geminidi, le figlie di Fetonte, saranno ancora al loro massimo. E se temete il freddo potete tentare anche online.

Le Geminidi sono le tradizionali stelle cadenti – meteore – di dicembre. Originano da Fetonte, 3200 Phaethon, un asteroide (o forse una cometa, non è chiaro) e sembrano provenire, come suggerisce il nome, dalla costellazione dei Gemelli. Pur essendo ben visibile il radiante dello sciame, le osservazioni rischiano di esser disturbate dal disturbio lunare, ricordando dall’Unione astrofili italiani (Uai). Meglio così tentare di vederle, per i più volenterosi e appassionati, nella seconda metà della notte, dopo che la Luna sarà tramontata.

Le Geminidi rimangono uno degli sciami più brillanti dell’anno e secondo alcuni le uniche che valga la pena di osservare in inverno. Magari anche in differita: per chi volesse il consiglio è quello di approfittare della diretta della Nasa dal Marshall Space Flight Center di Huntsville, in Alabama. L’appuntamento è alle 3 del mattino stanotte, sulla pagina Facebook NASA Meteor Watch.

Dalla Nasa arriva anche qualche consiglio per non rischiare di perdersi l’evento, per chi volesse sfidare il sonno e il freddo: tenete lontano gli smartphone (la luce dello schermo non aiuta ad acuire la vista di notte) e ricordate che le meteore possono più o meno vedersi ovunque nel cielo, non solo a ridosso del radiante. Non occorre essere esperti insomma per tentare la sorte.

Credits immagine: Sanath Kumar on Unsplash